Marianna Furmiglieri è la tentatrice di Angelo Scarpata a Temptation Island 2025: giochi hot e lui si sbilancia: “Sei pericolosa”

Manca pochissimo per la nuova puntata di Temptation Island che andrà in onda questa sera giovedì 24 luglio 2025 e tra le coppie in crisi c’è anche quella formata da Maria Concetta Schembri ed Angelo Scarpata. Il 31enne, infatti, nel villaggio dei fidanzati si è lasciato ‘tentare’ dalla single Marianna e tra i due la vicinanza si farà sempre più stretta fino a scatenare la rabbia della fidanzata che si lascerà andare agli insulti choc nei confronti del suo ragazzo. Insomma la vicinanza tra il fidanzato e la tentatrice si farà sempre più ‘hot’.

Marianna Furmiglieri è la tentatrice di Angelo a Temptation Island 2025 e dalle anticipazioni si scopre che i due saranno sempre più vicini e in sintonia. Nella puntata di questa sera aumenterà il feeling e la complicità tra Angelo e la single Marianna con giochi hot e non solo. Maria Concetta vedrà dei video in cui i due giocano e flirtano e la tentatrice sfilerà in maniera sensuale la maglia del ragazzo. E non è tutto poco dopo Angelo e Marianna si apparteranno e si lasceranno andare alle confidenze ed il 31enne provocherà la single: “Sei pericolosa e se ti dico che mi piaci non sto mentendo”. Cosa succederà tra i due?

Marianna è la tentatrice di Angelo a Temptation Island, 23 anni, napoletana, lavora ina concessionaria di moto ed è alla sua prima esperienza televisiva. Sin dall’inizio ha stregato il fidanzato di Maria Concetta e non si è fatta scrupoli a provocarlo: “Ci cercavamo a vicenda, l’ho percepito ma non ho mai capito perché non ci siamo mai avvicinati” ed a quel punto Angelo ha confessato tutto il suo interesse: “Sei una ragazza che potrebbe piacermi quindi ti evitavo.” Insomma nascerà un flirt tra Angelo e la single Marianna a Temptation Island 2025?