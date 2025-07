Marianna Furmiglieri fa vacillare Angelo a Temptation Island 2025: ecco chi è la tentatrice con un lavoro particolarissimo!

Tentatrice Marianna Furmiglieri, il lavoro, le passioni e tutto sulla single di Temptation Island

Marianna Furmiglieri è la tentatrice di Angelo Scarpata a Temptation Island. La ragazza ha colpito subito il fidanzato per via della sua bellezza rockeggiante, e molti si sono chiesti chi è, cosa fa nella vita e quali sono le sue passioni. In un video su Witty Tv Marianna si è presentata al programma: ha 23 anni e vive a Napoli e quest’anno ha deciso di fare quest’esperienza su Canale 5. Ma che lavoro fa nella vita di tutti i giorni?

La tentatrice di Angelo, Marianna Furmiglieri, lavora come front office in una concessionaria di moto. Tra le sue passioni c’è l’allenamento e il suo fisico dimostra l’impegno che ci mette nel tenersi e prendersi cura del suo corpo. Nel video di presentazione si è mostrata come una ragazza che è concentrata a migliorarsi sempre di più. Se l’abbiamo già vista in televisione? Non sembra proprio! I fan del programma di Canale 5 non hanno mai visto Marianna Furmiglieri nel mondo dello spettacolo ma potrebbe essere che prima o poi escano altre informazioni a riguardo.

Angelo Scarpata e Maria Concetta Schembri, chi è la coppia di Temptation Island 2025?

Chi sono Angelo Scarpata e Maria Concetta Schembri? La coppia di Temptation Island 2025 si è iscritta al programma condotto da Filippo Bisciglia per superare alcune problematiche che stanno mettendo in crisi la loro relazione ormai da un po’. Lui, 33enne, fa il cartongessista di professione mentre la ragazza ha 37 anni e di lavoro fa la babysitter. Lei non si fida di lui e per questo motivo il loro rapporto viene messo costantemente in dubbio. In tutto ciò, Angelo è stato già messo alla prova con Marianna Furmiglieri, la tentatrice che forse gli farà perdere la testa. O almeno è questo che pare da alcune prime anticipazioni della terza puntata, nella quale Angelo e Marianna si lasciano andare ad un ballo sensuale che farà piangere Maria Concetta.