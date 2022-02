Marianna, Marco e Pietro, figli Gianni Morandi/ Teatro, cinema, tv, Sanremo e rap…

Gianni Morandi ha partecipato al Festival di Sanremo 2022 ottenendo un grandissimo successo con il brano “Apri tutte le porte“, scritto per lui da Jovanotti. Il cantautore bolognese si è piazzato così al terzo posto ottenendo un grandissimo successo. Riguardo la sua vita privata sappiamo che da diversi anni sta insieme ad Anna Dan e che ha dei figli. Chi sono questi ultimi e cosa conosciamo di loro? Gianni Morandi è stato sposato una prima volta con l’attrice Laura Efrikian con cui ha avuto i suoi primi tre figli: Serena (nata nel 1967 ma scomparsa poche ore dopo la nascita), Marianna (nata il 14 febbraio 1969 sotto il segno zodiacale dell’Acquario), e Marco (nato nel 1974). Dalle sue seconde nozze con Anna Dan il cantante ha avuto invece il suo quarto figlio, Pietro, noto rapper della scena bolognese.

Chi sono e cosa fanno i tre figli di Gianni Morandi

Gianni Morandi ha tre figli. Marianna, Marco e Pietro. Marianna si è diplomata presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Roma, iniziando successivamente la carriera di attrice teatrale, nel Don Giovanni di Molière per la regia di Glauco Mauri, ne L’avaro di Molière, per la regia di Giulio Bosetti e in Risiko di Francesco Apolloni per la regia di Pino Quartullo. È stata legata sentimentalmente per nove anni (dal 1993 al 2002) al cantautore Biagio Antonacci, con il quale ha avuto due figli. Marco Morandi invece ha seguito le orme del padre: musica e televisione. Conduttore con Enrico Silvestrin in “Taratata”, ha partecipato come cantante anche a Sanremo nel 2002 con il brano “Che ne so”. Anche Pietro è un cantante, un rapper per l’esattezza. Conosciuto con la pseudonimo “Pietro Tredici”, il più giovane dei Morandi è diventato famoso con la hit “Pizza e fichi”.

