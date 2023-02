Marianna, Marco e Pietro Morandi figli Gianni Morandi/ Chi sono e cosa fanno

Marianna, Marco e Pietro: chi sono i figli di Gianni Morandi

Il noto cantante ha ben tre figli, Marianna, Marco e Pietro avuti, però, da due matrimoni differenti. Gianni Morandi è stato sposato con Laura Efrikian, attrice ed annunciatrice televisiva, per tredici anni. Dal loro amore sono nati i figli Marianna e Marco. Successivamente il cantante e la prima moglie si sono separati nel 1979, rimanendo in ottimi rapporti: “Siamo stati sempre rispettosi e poi anche complici nell’educazione dei nostri figli” ha dichiarato Laura. In realtà i due hanno avuto anche una terza figli, Serena, morta prematuramente.

Nel 2004 Gianni Morandi si è risposato con Anna Dan, dirigente di una società informatica, dalla quale ha avuto il figlio: Pietro. La coppia ha festeggiato ventotto anni di matrimonio, e sono ancora felicemente sposati. Ma cosa fanno oggi i tre figli del noto cantante che ha condotto Sanremo 2023 insieme ad Amadeus?

Marianna, Marco e Pietro: cosa fanno i figli di Gianni Morandi

Marianna, nata nel 1969, ha seguito le orme della madre Laura Efrikian e ha studiato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Roma. Ha intrapreso la carriera di attrice, recitando sia in teatro che al cinema; molte sono le piccole a cui ha preso parte: La forza dell’amore, Le madri, Un anno di primavera. La primogenita del cantante è anche attiva nell’ambito sociale come testimonial di AISM, associazione che si occupa di sclerosi multipla.

Il secondogenito di Gianni Morandi, Marco, ha voluto seguire le orme del padre. Classe 1974, lavora come compositore e cantante ottenendo un buon successo con il gruppo Percentonetto. Inoltre, nel 1998, ha partecipato a Sanremo vincendo nella categoria Giovani con il brano Come il sole. Successivamente ha anche esordito su piccolo schermo ottenendo una parte nella fiction C’era un ragazzo, del 1999. Pietro è il figlio più piccolo del cantante, che ha voluto seguire anche lui le orme del babbo. Ha 25 anni ed è un rapper, nome d’arte TrediciPietro, che ha debuttato nel 2019 con l’album Assurdo.

