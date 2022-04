Marianna, Marco e Pietro Morandi/ Chi sono e cosa fanno i tre figli di Gianni Morandi

Marianna, Marco e Pietro Morandi sono i tre figli del famosissimo cantautore Gianni Morandi. Marianna e Marco sono frutto dell’amore dell’artista e la sua prima moglie, l’attrice Laura Efrikian; in realtà insieme a loro vi era anche un’altra figlia, Serena, ma purtroppo è venuta a mancare a sole otto ore dal parto. La coppia formata dal cantante e dall’attrice è scoppiata nel 1979 e nel 2004 Gianni si è sposato con Anna Dan, sua attuale consorte e madre del suo terzogenito, Pietro. Tra i tre figli, Marianna, la primogenita, è stata indubbiamente quella più discussa sul web. Lei, classe 1969, ha studiato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Roma, per poi lavorare come attrice.

Ha recitato in teatro e in alcune serie televisive quali: “La forza dell’amore”, “Le madri”, “Un anno di primavera” e a metà degli anni ’70 ha inciso la sua voce nel brano “Sei forte papà”. Una donna generosa che di recente è diventata testimonial di AISM, associazione che si occupa di sclerosi multipla. La figlia del cantante è ormai lontana dai riflettori ma si continua a parlare molto di lei per la relazione avuta con il cantante Biagio Antonacci, che si è poi conclusa lasciando tra loro un legame indissolubile, ovvero i loro figli: Paolo e Giovanni.

Marco e Pietro Morandi, i due figli di Gianni Morandi che hanno seguito le orme del padre

I due figli maschi del cantautore Gianni Morandi, Marco e Pietro, hanno scelto di seguire le orme del padre e di entrare nel mondo della musica, ma con due stili totalmente diversi. Tra i due, Marco, è il più grande. Il ragazzo, classe 1974, ha intrapreso la carriera musicale come cantante e compositore, ottenendo un discreto successo con il gruppo Percentonetto; proprio con loro infatti, nel 1998 vince Sanremo Giovani e fa il suo esordio con il brano “Come il sole”. In seguito tenta anche la carriera da attore, portando sempre con se la sua chitarra e il suo amore per la musica.

A differenza del fratello, Pietro, è un giovane ragazzo di 24 anni ed è un rapper. Il suo nome d’arte è TrediciPietro; nel 2019 ha debuttato col suo primo album “Assurdo” e non si è mai fermato. Recentemente, stando a quanto riporta DonnaPop, ci sono stati dei rumors riguardo al possibile flirt tra il ragazzo e Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano ma per ora l’unica cosa certa è che il ragazzo è innamorato della musica e non ha intenzione di mollare il suo percorso in tale ambito. A La Repubblica infatti, Pietro ha dichiarato: “Penso sia impossibile, per uno che è cresciuto nella mia famiglia, allontanarsi dalla musica”.











