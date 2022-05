Marianna Mercurio, chi è la fidanzata di Francesco Merola/ L’annuncio del matrimonio

Marianna Mercurio è la compagna di Francesco Merola, figlio di Mario Merola. La donna è un’attrice Napoletana che ha recitato per il piccolo e il grande schermo e per il teatro. Nonostante la storia con il cantante vada avanti da molto tempo a settembre 2020 i due hanno avuto una piccola crisi di coppia, poi rientrata, e la donna aveva annunciato sui suoi profili social la fine della relazione: “Purtroppo io e Francesco abbiamo deciso di troncare per il bene di entrambi. So che non è necessario raccontare la propria vita privata, ma per rispetto di chi ci ha seguito e sostenuto abbiamo trovato giusto il chiarimento”.

La crisi tra i due è subito rientrata e la donna, ospite assieme al suo compagno da Mara Venier a Domenica In aveva parlato del fidanzato dicendo: “È tutto cuore. Mi fa anche ridere molto, mi fa stare serena. Per me è un uomo meraviglioso, ha il cuore del padre”.

Marianna Mercurio e Francesco Merola, dopo la rottura l’annuncio del matrimonio

Dopo un piccolo momento di incertezza la storia tra Marianna Mercurio e Francesco Merola è ripresa a gonfie vele a tal punto che il cantante, sui suoi profili social ha annunciato l’imminente matrimonio tra i due condividendo con tutti i suoi fan il momento della promessa di matrimonio.

In occasione del matrimonio il cantante ha pubblicato anche una canzone intitolata “Me sposo a te” condividendo sui social tutta la sua felicità per il coronamento dell’amore con l’attrice attraverso un video che mostra tutti i momenti felici di Francesco Merola e Marianna Mercurio insieme.

