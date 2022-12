Marianna Mercurio, chi è la moglie di Francesco Merola/ “Ha il cuore del padre”

Marianna Mercurio, chi è la moglie di Francesco Merola

Francesco Merola sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, mercoledì 28 dicembre, di Oggi è un altro giorno. Il figlio di Mario Merola è sposato con Marianna Mercurio, attrice di cinema e tv. I due si sono sposati lo scorso 10 maggio 2022, nella chiesa di san Ciro a Portici. Nata a Napoli il 12 settembre del 1983, Marianna si è formata presso il Teatro Totò. Al cinema e in tv è stata nel cast di “Io non mi arrendo” con Beppe Fiorello, nella prima stagione de “I Bastardi di Pizzofalcone”, in “Perez.” di E. De Angelis, in Gomorra – La Serie, in “Un posto al sole”. È attualmente impegnata nella compagna stabile di Nello Mascia. La storia con Francesco Merola è iniziata anni fa, ma a settembre 2020 l’attrice aveva annunciato la fine della loro relazione. Dopo qualche mese i due sono tornati insieme.

Marianna Mercurio: il matrimonio con Francesco Merola

Qualche anno fa, ospite a Vieni da me di Caterina Balivo, Marianna Mercurio aveva parlato così del compagno Francesco Merola: “Non perché è il mio fidanzato, ma è tutto cuore. Mi fa anche ridere molto, mi fa stare serena. Per me è un uomo meraviglioso, ha il cuore del padre”. Francesco, 13 anni più grande dell’attrice, è il terzo figlio di Mario Merola e Rosa Serrapiglia. Qualche mese fa, Marianna ha scritto su Instagram una romantica dedica per il marito: “Una relazione non significa avere un bel ragazzo o una bella ragazza. Non si tratta di cercare un uomo perfetto o una donna perfetta, perché non esiste una persona perfetta sulla terra. Non si tratta di cercare una persona ricca, i soldi non possono comprare l’amore. Una relazione riguarda il trovare una persona che ti rispetti, che si prenda cura di te, che ti comprenda, che sia orgoglioso di averti, che ami il tuo modo di essere e che ti sappia consolare in ogni situazione”.

