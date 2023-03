Marianna Mercurio, moglie Francesco Merola/ “Lo credevo presuntuoso. Invece…”

Marianna Mercurio, chi è la moglie di Francesco Merola

Francesco Merola sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, mercoledì 29 marzo, di Oggi è un altro giorno. Il figlio di Mario Merola è sposato con Marianna Mercurio, attrice di cinema e tv. I due si sono sposati il 10 maggio 2022, nella chiesa di san Ciro a Portici: la festa è proseguita alla famosa La Sonrisa, il Castello delle Cerimonie di Sant’Antonio Abate.

Francesco, 13 anni più grande dell’attrice, è il terzo figlio di Mario Merola e Rosa Serrapiglia: “Lui mi piaceva esteticamente, ma, essendo figlio di Mario Merola, non volevo innamorarmi di un artista, non provavo quel trasporto… Lui, peraltro, era figlio di un’icona e lo credevo molto presuntuoso. Invece, era un ragazzo molto semplice, umano”, ha raccontato l’attrice a Serena Bortone. Francesco e Marianna si sono conosciuti nel 2018 e hanno anche vissuto un momento di crisi prima di convolare a nozze.

Francesco Merola e la moglie: la crisi prima delle nozze

“Purtroppo io e Francesco abbiamo deciso di troncare per il bene di entrambi… ci siamo amati da morire e fino a qualche giorno fa ci abbiamo riprovato …pur amandoci non ci siamo incontrati su tutto e per non distruggere qualcosa di meraviglioso… abbiamo capito che per la pace era più giusto troncare…”, aveva scritto l’attrice su Facebook nel 2020. Francesco Merola e Marianna Mercurio sono poi tornati insieme dopo qualche mese e tra poco festeggeranno il primo anniversario di nozze. Nata a Napoli il 12 settembre del 1983, Marianna si è formata presso il Teatro Totò. Al cinema e in tv è stata nel cast di “Io non mi arrendo” con Beppe Fiorello, nella prima stagione de “I Bastardi di Pizzofalcone”, in “Perez.” di E. De Angelis, in “Gomorra – La Serie”, in “Un posto al sole”. È attualmente impegnata nella compagna stabile di Nello Mascia.

