Marianna Morandi, ex Biagio Antonacci e figli/ “Stima reciproca tra ex compagni”

Marianna Morandi è la figlia di Gianni Morandi nata dal primo matrimonio del cantante con Laura Efrikian. L’arrivo di Marianna nella vita dei suoi genitori è stato come un raggio di sole dopo una violenta tempesta, visto che la ragazza è arrivata dopo la morte della primogenita Serena morta poche ore dopo il parto. Marianna Morandi è conosciuta non solo per essere la figlia di Gianni Morandi, ma anche per essere stata per nove lunghi anni la compagna di Biagio Antonacci.

Un grande amore quello tra l’attrice e il cantautore che sono stati insieme dal 1993 fino al 2002. Nove anni d’amore suggellati anche dalla nascita di due splendidi figli: Paolo e Giovanni. Nonostante i figli e l’amore però i due ad un certo punto della loro relazione hanno deciso di separarsi. Oggi Marianna e Biagio sono ancora in ottimi rapporti come ha raccontato proprio il cantante durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair: “abbiamo sempre tenuto due punti fermi: mettere i figli al centro, preservandoli, e cercare di essere sereni anche nella separazione”.

Marianna Morandi e Biagio Antonacci: l’amore e i figli Paolo e Giovanni

Biagio Antonacci e Marianna Morandi sono stati una coppia per nove lunghi anni. Dopo la fine del loro amore però i due hanno continuato a vedersi e frequentarsi anche per il bene dei propri figli Paolo e Giovanni. “La stima reciproca tra ex compagni è fondamentale, perché si porta dietro la fiducia: Marianna sa che non avrei mai esposto i nostri figli a persone non per bene, e io so lo stesso di lei. Se ci fosse stata della gelosia tra di noi sarebbe stato complicato, ma non c’è stata: lasciare liberi è un gesto d’amore che ti torna indietro. A me è successo, e adesso i nostri figli sanno accogliere tutti senza diffidenza” – ha detto il cantante.

Infine Antonacci, sempre parlando della storia con la figlia di Gianni Morandi, ha raccontato – “non sono mai stato sposato. Ho fatto due figli con una donna, Marianna, con la quale non condividevo nemmeno la residenza scritta sui documenti poi mi sono separato da lei”.



