Marianna, la tentatrice di Angelo a Temptation Island 2025 lo smaschera in diretta: “Ecco cosa mi ha detto a microfoni spenti”

Cresce l’attesa per la puntata di questa sera di Temptation Island 2025, mercoledì 30 luglio 2025, non solo per scoprire cosa accadrà durante il falò di confronto tra Maria Concetta e Angelo ma anche per sapere qualcosa in più sul rapporto tra Angelo e la tentatrice Marianna. Durante il percorso, infatti, il fidanzato si è avvicinato moltissimo alla 24enne napoletana: “Sei il mio tipo ideale” le ha confessato per poi lasciarsi andare a giochi audaci e bagni hot. Insomma sembrava proprio che tra i due fosse in corso una simpatia e invece nella puntata di ieri c’è stato un colpo di scena.

Marianna, la tentatrice di Angelo a Temptation Island 2025 lo ha smascherato in diretta. La miccia è esplosa quando Maria Concetta ha visto dei video in cui il suo fidanzato Angelo si appartava con la single Marianna eludendo i microfoni. È stata la stessa single a rivelare in seguito alle altre ragazze e ad Antonio cosa gli ha rivelato Angelo quando si sono appartati: che è pronto a rivederla fuori una volta finito il programma. Insomma Marianna ha smascherato Angelo facendogli fare una figuraccia in diretta. Alla vista del video in questione Maria Concetta è scoppiata a piangere ed ha chiesto il falò di confronto immediato che andrà in onda questa sera e che dalle anticipazioni si preannuncia infuocato.

Angelo e la single Marianna si sono rivisti dopo Temptation Island 2025?

24 anni, mora e dagli occhi chiari e napoletana, Marianna Furmiglieri si è avvicinata al fidanzato Angelo con naturalezza ed a piccolo passi ma ben presto ha catturato l’attenzione del giovane. Tuttavia quest’ultimo, davanti alle telecamere, si è sempre mostrato frenato, freddo e distaccato ma recatosi in un luogo più appartato ed eludendo i microfoni ha confessato alla single di volerla conoscere meglio e frequentarla fuori.

Le anticipazioni Temptation Island 2025 non svelano altro e dunque per sapere cosa accadrà al falò di confronto è necessario seguire la puntata di questa sera, 30 luglio 2025, a partire dalle 21.15 circa. Quel che è certo, tuttavia, è che Marianna sarà molto infastidita dal comportamento di Angelo: “Ha detto che non vorrebbe uscire con me ma che mi vorrebbe fuori dal programma di nascosto dalla sua fidanzata” Da tali premesse sembra molto improbabile che Marianna e Angelo si siano rivisti dopo Temptation Island 2025.

