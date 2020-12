Marianna torna da Armando Incarnato a Uomini e Donne/ Tina “Sei uscita dalla porta..”

Marianna torna a Uomini e Donne per chiedere una seconda possibilità ad Armando Incarnato. Dopo aver ricevuto una piacevole sorpresa da Davide Donadei, Gianluca De Matteis e Sophie Codegoni, Maria De Filippi, nella puntata del dating show di canale 5 del 16 dicembre, ha invitato Armando ad accomodarsi al centro dello studio annunciando il ritorno di Marianna. Quest’ultima, dopo essere uscita in un paio di occasioni con il cavaliere napoletano ed essersi dichiarata per Gianluca De Matteis, aveva lasciato il programma su decisione del tronista romano che aveva deciso di eliminarla non provando un reale interesse nei suoi confronti. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, però, Marianna è tornata in trasmissione per chiedere di ricominciare a corteggiare Armando.

TINA CIPOLLARI ATTACCA MARIANNA: “CERTE PERSONE NON SANNO COME FARE PER APPARIRE”

Il ritorno di Marianna che sottolinea di aver chiamato la redazione di Uomini e Donne per conoscere e corteggiare Armando Incarnato, scatena la dura reazione di Tina Cipollari che non crede affatto al ritrovato interesse della giovane dame per il cavaliere napoletano. “Certe persone non sanno come fare per apparire. Sei uscita dal portone e sei entrata dalla finestra”, ha commentato la bionda opinionista. Marianna, però, si è difesa svelando di aver anche provato a contattare Armando fuori dal programma, ma di non esserci riuscita. Un ritorno che, però, non scatena l’entusiasmo di Armando che resta fermo sulla propria posizione. Tina, così, invita Marianna a scegliere un altro cavaliere, ma la dama ribadisce il proprio interesse per Incarnato.



