Marianne Mirage/ Video Le Iene: “Accoppiamenti? Almeno 3 a settimana!”

Marianne Mirage è la protagonista dell’intervista singola di oggi a Le Iene Show. La cantautrice cesenate de “Le canzoni fanno male” darà vita ad un botta e risposta senza peli sulla lingua. Lo si evince sia dall’anticipazione fornita dai profili social della trasmissione di Italia Uno, ma anche dal titolo attribuito alla stessa intervista: “Papà vai a letto presto”. Che durante l’intervista venga svelato anche qualche aneddoto che una figlia non vorrebbe mai e poi mai portare a conoscenza del proprio genitore? Molto probabile. D’altronde è stata la stessa Marianne Mirage, sulla sua pagina Instagram, a giocare sul titolo dell’intervista:”Papà vai a letto presto Stasera! Se lo dice la @redazioneiene meglio farlo! Ops! Io non riesco a dire bugie e ho detto tutta la verità!”. Cosa avrà raccontato di tanto sconvolgente?

Marianne Mirage intervistata da Le Iene Show: “Papà vai a letto presto”

Nell’anticipazione dell’intervista a Marianne Mirage si può vedere che Le Iene affrontano – come loro consuetudine – argomenti delicati o tabù. Ecco questo trittico di domande e risposte: “Fidanzata? No. Tormentata? Sì. Innamorata? Sì”. Poi ne arriva un’altra un tantino più piccante:”Assatanata?”. E la cantautrice in questo caso risponde: “Un po’ eccessivo no?”. Pensare che le domande scomode siano finite, però, equivale a non conoscere bene lo spirito delle Iene:”Per essere a posto con te stessa quanti accoppiamenti a settimana?”. Risposta:”Minimo tre”. Nuova domanda: “Lo fai anche da sola? E’ capitato”. E ancora:”Quanti uomini hai provato?”. Qui Marianne non si espone:”Mi prendono sempre in giro quando lo dico”. Insomma, ora è chiaro il perché di quel titolo: “Papà vai a letto presto!”.





