Mariano Amici choc: “Di Covid non si muore!”/ “Trinca? Morto per cure incongrue”

Il professor Mariano Amici è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Non è l’Arena”, trasmissione di La 7 condotta da Massimo Giletti e andata in onda nella serata di domenica 13 febbraio 2022. Subito è scoppiata una polemica legata alla morte del noto biologo no vax Trinca, con il conduttore che ha provato a rivolgersi ad Amici per chiedergli di cosa fosse morto il suo amico. Il dottore, tuttavia, ha iniziato a girare attorno all’argomento, sottolineando che “le mie indicazioni sono note, arcinote” e portando Giletti a mal sopportare quella situazione di caos in studio, fino a quando non ha chiesto alla regia di silenziare il microfono e inquadrare soltanto lui.

In tale contesto Giletti ha dichiarato esattamente quanto segue: “Non risponde, stacca su di me. Non è accettabile non rispondere alle domande, lei può parlare, ma io non accetto chi non risponde alle domande. Amici, lei non può fare monologhi. Lei ha detto che non è morto nessuno di coloro che lei ha curato, ma se Trinca era sempre attaccato a lei!”. A quel punto, di fronte a tale affermazione, le barriere di Amici sono crollate e sono pervenute da parte sua le risposte circa la dipartita di Trinca.

MARIANO AMICI: “TRINCA NON È MORTO DI COVID, PERCHÉ DI COVID NON SI MUORE!”

Come dicevamo, dinnanzi a tale provocazione, il dottor Amici non ha più esitato e ha risposto con decisione all’interrogativo relativo alla scomparsa di Trinca, dicendo che, per quanto gli è dato sapere, lui è “morto di malattia, ma nessuno sa di quale malattia si tratti e a quale cura sia stato sottoposto. Io lo affermo questa sera in maniera assoluta: di Covid non si muore, si muore solo per terapie incongrue!”.

Dichiarazioni choc, seguite poi da una precisazione ulteriore: “Ripeto, io non so di cosa sia morto Trinca, ma non l’hanno ucciso come pensate che certe persone dicano o comunque sostenete che lo dicano”.

