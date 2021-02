Mariano Amici “Cure sbagliate, con me nessun morto Covid”/ Ma Asl Roma 6 lo smentisce

All’indomani della turbolenta intervista a Non è l’Arena, Mariano Amici commenta le polemiche suscitate dal suo intervento. Il medico di base dell’Asl Roma 6, balzato agli onori della cronaca per le critiche ai protocolli ministeri anti Covid adottati in ospedale e per i dubbi espressi sul vaccino sviluppato da Pfizer-BioNTech, ha rivendicato i risultati ottenuti con la sua attività professionale. «I colleghi medici che incontro nei salotti televisivi preferiscono tentare di delegittimarmi con etichette che non mi appartengono, facendo ironia o sminuendo la mia attività professionale», ha esordito Amici, protagonista di un duro scontro con l’infettivologo Matteo Bassetti. «Peccato che i risultati positivi che ho ottenuto nella lotta al Covid nell’ambito dei miei pazienti siano sotto gli occhi di tutti e che le critiche e le perplessità che muovo al vaccino siano scritte addirittura nel bugiardino della Pfizer e nei documenti di Ema e Aifa», ha proseguito.

In merito allo scontro con il direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Mariano Amici ha osservato: «Non è la prima volta che questo collega chiede il mio allontanamento dall’Ordine o ancora fa ironia sulla mia preparazione e sulle mie competenze, accusandomi poi di essere contro i vaccini».

MARIANO AMICI SMENTITO DA ASL ROMA 6

Mariano Amici, che è stato segnalato all’Ordine dei medici di Roma, si attende risposte sui contenuti, sul piano scientifico, spiegando che gli stessi dubbi da lui espressi vengono evidenziati anche da alcuni esponenti dell’Oms e del British Medical Journal. «Perché tutti preferiscono attaccarmi e insultarmi anziché confrontarsi serenamente per provare a capire se davvero possano esserci alternative ai rigidi protocolli ministeriali che purtroppo non sembrano rivelarsi sempre efficaci?», chiede il medico di base.

Nei giorni scorsi, però, l’Asl Roma 6 ha replicato ufficialmente a Mariano Amici con un comunicato in cui si precisa che «nel comune di Ardea dall’inizio della pandemia sono stati registrati 1.339 casi» di Covid, «attualmente i positivi sono 280 e i decessi sono stati 20». Così all’AdnKronos per smentire le dichiarazioni di Mariano Amici, il quale a Piazzapulita prima e poi a Non è l’Arena ha dichiarato di aver seguito con un team di colleghi 6mila pazienti senza aver avuto decessi o ricoveri, ma solo curando i malati a casa.

