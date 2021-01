Mariano Amici vs Matteo Bassetti “Avete fatto i morti!”/ Video: Giletti s’infuria…

Durissimo scontro a Non è l’Arena tra l’infettivologo Matteo Bassetti e il medico di base Mariano Amici, peraltro protagonista nei giorni scorsi di una lite in diretta tv con il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri a Piazzapulita. E si parte proprio da qui. “Non sono uno studentello da quattro soldi perché non conosco i vaccini. Questo vaccino non è un vaccino, è un farmaco geneticamente modificato che è stato chiamato vaccino solo per accelerare i tempi di immissione sul mercato”. Allora il primario di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova ha replicato: “Non lo considero un collega, ha detto cose gravissime. Non c’è nessuna modificazione di nessun genoma”.

Ma Bassetti, che è anche professore ordinario di Malattie infettive all’Università di Genova, ha replicato anche in qualità di docente: “Io ho visto 2.500 malati e posso dire che sono ben contento che sia arrivato un vaccino che non ha nulla che va a modificare il genoma. Viene iniettato un mRna messaggero che trasmette un messaggio che serve a far produrre al sistema immunitario degli anticorpi”. Allora lo ha provocato: “Evidentemente ha letto poco ed è stato più in piazza”.

SCONTRO TRA BASSETTI E MEDICO NEGAZIONISTA

Gli animi si sono rapidamente surriscaldati a Non è l’Arena quando il dottor Mariano Amici dice che il vaccino trasmette i virus. “Ma dove ha la documentazione scientifica? L’ha scritta sul quaderno del suo studio. Chi l’ha dimostrata? Io non la considero un mio collego”, ha sbottato il professor Matteo Bassetti. “Lei sta facendo una bruttissima pubblicità alla nostra categoria. Si deve vergognare di quello che sta dicendo. Si vergogni! Non è degno di stare nella nostra categoria”. Quando il dottor Amici ha cominciato a urlare è intervenuto Massimo Giletti per placarlo. “Nel suo ospedale avrà 100-200 posti letto, io e il mio gruppo di medici abbiamo 7.500 pazienti”, ha proseguito il medico di base. “Si deve vergognare. Al San Martino di Genova siamo arrivati a 800 posti letto”, ha ribattuto Bassetti.

A far saltare i nervi in studio anche la dichiarazione di Amici riguardo gli asintomatici, che a detta sua non trasmettono il coronavirus. Inoltre, ha detto di aver usato l’idrossiclorochina per alcuni pazienti e l’eparina per evitare la cid. “L’eparina si usa per prevenire la tromboembolia, quindi ha detto un’altra idiozia”.

MARIANO AMICI A BASSETTI “AVETE FATTO I MORTI”

“Io ho portato risultati, non ho fatto magia nera. Si prenda esempio da quello che faccio io”, ha rivendicato il dottor Mariano Amici. Ma Matteo Bassetti ha risposto: “Deve tornare a studiare. Se fosse al mio esame l’avrei già bocciata tre volte. Ha detto una serie di idiozie colossali”. Il medico di base ha addirittura invitato Bassetti a confrontare i loro curriculum. “Io con questo soggetto non parlo più. Ha fatto una figura meschina. Questo soggetto deve curare la gente con queste idee, senza basarsi sulla letteratura scientifica. Non ha capito niente”. Ma sbotta quando gli viene urlato contro: “Voi avete fatto i morti”. Un’accusa pesantissima ad una categoria che ha lottato in prima linea per salvare delle vite.

Come se non bastasse, Mariano Amici è arrivato a contestare anche la validità dei tamponi. La lite fa sbottare anche il conduttore di Non è l’Arena, Massimo Giletti, che gli ha urlato contro: “È fatto lei, si dia una calmata”. Bassetti ha concluso con un appello: “Non ho mai sentito così tante stupidaggini, chi di dovere prenda provvedimenti”.

