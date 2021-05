Mariano Catanzaro “Attrazione per Zorzi? Nessun coming out”/ “Dopo l’ho sentito e…”

Mariano Catanzaro si dice triste e deluso perché alcune dichiarazioni rilasciate pochi giorni fa sarebbero state travisate. Tornato ospite di Francesco Fredella su RTL 102.5 News nel corso della rubrica Trends&Celebrities, l’ex tronista di Uomini e Donne torna a parlare del rapporto con Tommaso Zorzi ma lancia una lamentela: “Non mi aspettavo tutto questo clamore, anche perché alcune cose sono state travisate da giornalisti che io definisco ‘medio-bassi'” Il riferimento è alle dichiarazioni sull’attrazione mentale da lui provata per l’opinionista dell’Isola dei Famosi.

Le accuse di Mariano, però, scuotono Fredella che tiene invece a difendere la sua categoria: “Quando si va in Tv e si entra nel mondo della cronaca rosa e del gossip che piace tanto si deve anche accettare la critica. – così sottolinea che – Ho letto personalmente pezzi di colleghi e sono state riportate le dichiarazioni che tu hai fatto qui in radio. Non diamo la colpa ai giornalisti!”

Mariano Catanzaro: “Zorzi? Non ho fatto un coming out. Parlo di amore a 360 gradi”

Mariano Catanzaro, in diretta radio, ribadisce però la sua posizione: “Io accetto la critica ma le mie parole sono state travisate. Io ho rilasciato un’intervista in cui si parla dell’amore a 360 gradi. Per me tutto quello che fa star bene l’anima posso definirlo amore. Il mio non è stato un coming out, a me piace la testa di Tommaso Zorzi, è sempre preciso ma mi può piacere anche la testa di una donna o di un altro uomo. Non si tratta di un coming out.” Chiarito questo, Catanzaro conclude ammettendo di aver sentito Tommaso dopo le dichiarazioni fatte su RTL 102.5 News: “Abbiamo avuto modo di sentirci e mi ha detto che gli hanno fatto piacere determinate parole.”

