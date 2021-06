Mariano Catanzaro “Ciacci e Zorzi? Rapporti diversi”/ “Giovanni è amicizia speciale”

Mariano Catanzaro torna a scatenare gossip e discussioni. L’ex pupo e tronista di Uomini e Donne, dopo le dichiarazioni riguardanti ‘un’amicizia speciale’ con Tommaso Zorzi, è stato paparazzato dal settimanale Nuovo insieme a Giovanni Ciacci. I due sono in una camera d’albergo, sorridono, si abbracciano e dimostrano di avere un ottimo rapporto. Cosa che Mariano conferma non solo alle pagine di Nuovo – “Non so rispondere sul futuro del nostro rapporto. Quello che so però è che non rinuncio ad abbracciare una persona in pubblico solo per paura di essere etichettato. Qualsiasi cosa mi faccia stare bene io la definisco amore” – ma anche in diretta su RTL 102.5 News.

Nel corso della rubrica Trends&Celebrities condotta da Francesco Fredella, Mariano ha dichiarato: “Giovanni Ciacci è una persona meravigliosa. – per poi spiegare – Perché ero in camera con lui? È una persona che conosco, è venuto a Napoli per un evento, ci siamo visti e io sono salito su in camera ma non ci vedo nulla di male. Ma non è successo assolutamente nulla, non ho dormito da lui. Abbiamo anche deciso di fare un weekend insieme in Sicilia.”

Mariano Catanzaro ha raccontato di aver sentito Giovanni Ciacci dopo la paparazzata: “Lui mi ha detto ‘lascia scorrere'”, ha ammesso, spiegando poi di aver rilasciato l’intervista “Semplicemente perché non venisse frainteso il nostro rapporto come è accaduto con Zorzi”. Proprio sul rapporto con Tommaso, Catanzaro ha voluto fare un ulteriore chiarimento in diretta radio: “Con lui c’è stato semplicemente un parlare ma con molta sostanza e molto carina, quindi era un’amicizia speciale legata a dei discorsi.” E sull’ipotesi coming out, infine, Mariano ha precisato: “Io non ho mai detto di essere omosessuale, anche perché se lo fossi non ci sarebbe nulla di male. Io ho detto che posso innamorarmi di un pensieri, per esempio io amo mio fratello. Posso provare stima e ammirazione per una persona del mio stesso sesso. Io vado al di là di questo, per me non è solo una questione carnale, fisica.”

