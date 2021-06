Mariano Catanzaro “Ciacci? Rapporto travisato”/ “Sono etero, basta con le etichette!”

“Ci tengo a fare delle precisazioni”. Inizia così il lungo sfogo social con il quale Mariano Catanzaro vuole chiarire una volta per tutti i gossip che l’hanno visto protagonista nelle ultime settimane. Prima “l’amicizia speciale” con Tommaso Zorzi, poi le foto affettuose con Giovanni Ciacci hanno scatenato le indiscrezioni su un possile coming out di Mariano, tuttavia mai arrivato. Eppure, di fronte alle insinuazioni, Mariano ha deciso di fare chiarezza, ribadendo di essere eterosessuale. “Sono molto triste perché viviamo nell’epoca delle etichette, se abbraccio un ragazzo omosessuale divento anche io omosessuale, è assurdo!”, ha tuonato Mariano, chiarendo dunque che “Io sono etero, con Giovanni Ciacci c’è una bellissima amicizia, gli voglio bene ed è molto simpatico e se mi va di abbracciarlo davanti a mille persone lo faccio, me ne sbatto degli altri.”

Quello con Giovanni Ciacci è, per Mariano Catanzaro, un bel rapporto: “Con lui c’è una grande stima, rispetto e non voglio che le cose vengano travisate. – ha ribadito l’ex tronista di Uomini e Donne, facendo poi un appello – Non dovete dire cose non vere, io sono etero da qui fino alla fine, anche se non ci sarebbe niente di male se io fossi omosessuale.” Si è detto molto dispiaciuto, Mariano, perché alcune sue dichiarazioni, come quelle sull’amore, sono state travisate; è per questo che fa un ultimo chiarimento: “Si può amare anche un fratello. Tutto quello che fa star bene l’anima può essere definito amore, ma non amore-sesso, carnale, quello che ti fa stare bene dentro, anche solo trovarsi bene a parlare”, ha ribadito Mariano.

