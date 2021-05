Mariano Catanzaro: “Sono attratto da Tommaso Zorzi”/ Outing? “Siamo amici speciali”

Mariano Catanzaro e Tommaso Zorzi amici speciali. L’ex volto di Uomini e Donne, ospite di Francesco Fredella nello spazio Trends&Celebrities su RTL 102.5 News, racconta di un rapporto nato con l’opinionista dell’Isola dei Famosi 2021: “Dopo la sua vittoria al Grande Fratello Vip, parliamo di Tommaso Zorzi, ci sentiamo spesso, è una persona veramente meravigliosa. – ha esordito Catanzaro, per poi confessare che – Sono attratto dalla sua testa, dal suo modo di essere. Ora stiamo organizzando per vederci, per ritagliare un po’ di tempo per noi. La nostra è un’amicizia speciale.” Mariano entra poi nello specifico di quest’interesse, dichiarando: “Credo che la vita sia tutta un divenire, io la vivo al 100%, non mi precludo nulla, bisogna circondarsi di persone che ti fanno star bene, quindi se Tommaso può aggiungere qualcosa di bello nella mia vita…”

Mariano Catanzaro: “Tommaso Zorzi mi intriga, l’amore ha mille sfaccettature”

Mariano Catanzaro tiene a specificare, in diretta radio, che “Per me l’amore ha mille sfaccettature, io sono uno che mette su carta ciò che sente nell’anima, vivo la vita in base alle sensazioni che mi da.” La fluidità dell’amore è al centro della sua riflessione, tant’è che quando gli si chiede se c’è un interesse anche dal punto di vista fisico per Zorzi, lui dichiara: “Da qui a dire che mi piaccia fisicamente no, però l’amore ha mille sfaccettature.”,così ha concluso “Quello che è importante non è dare un nome a qualcosa, io so oggi che sentirlo mi fa star bene, mi intriga, sono attratto!”

