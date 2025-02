Si avvicina la puntata finale del Grande Fratello e si prospetta una diretta durissima per giovedì 27 febbraio 2025. Al centro delle polemiche ci saranno tutti gli inquilini, in particolare Helena Prestes, Chiara Cainelli, Zeudi Di Palma, Maria Teresa Ruta e Amanda Lecciso, tutte le donne in nomination. Una di loro rischia di lasciare per sempre il Grande Fratello e ormai, ogni abbandono è importantissimo e potrebbe cambiare per sempre l’epilogo. Essendo finite alcune delle concorrenti più seguite e popolari del reality, le fanbase sui social si stanno mobilitando per far uscire le due nemiche acerrime: Helena Prestes e Zeudi Di Palma.

I fan di Lorenzo e Shaila stanno facendo di tutto per far uscire la modella brasiliana, approfittando sia della campagna social sia dei BOT che ormai sembrano essere la chiave per il televoto di massa. Visto che la posizione della fidanzata di Javier Martinez è in bilico, il padre del ragazzo si è mobilitato al fine di salvarla. Mariano, papà del pallavolista argentino sta facendo di tutto per sollecitare i fan sui social al fine di votare per far uscire Zeudi Di Palma.

Mariano, il papà di Javier Martinez tifa per Helena Prestes: le frasi contro Zeudi sui social

Mariano ha deciso di mandare un messaggio ai fan parlando in lingua spagnola. Nel suo appello ha cercato di fare il possibile per mettere in cattiva luce Zeudi Di Palma ricordando quando ha baciato Alfonso D’Apice tradendo la fiducia di Helena Prestes. Insomma, il papà di Javier Martinez ha voluto ripercorrere alcuni momenti per evidenziare la falsità della ragazza sottolineando quanto sia interessata solo alle clip e alle telecamere senza mettere sentimento nelle sue azioni al Grande Fratello. Chiaramente, il suo intervento ha fatto molto parlare e testimonia il legame che si sta instaurando anche a distanza tra Mariano e Helena, impazienti di conoscersi meglio fuori dal reality ad aprile. Riuscirà il padre di Javier Martinez ad aiutare la modella brasiliana a rimanere in gioco?

