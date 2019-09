Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci/ Anche il terzo figlio è maschio: l’annuncio

Mariano Di Vaio ha appena 30 anni ma presto sarà padre per la terza volta. “It’s another boy!”, ha scritto sul suo profilo di Instagram annunciando l’arrivo del terzo maschietto dopo Nathan Leone, 3, e Leonardo Liam, 1 anno. A distanza di quattro anni dal loro matrimonio più altri quattro di fidanzamento, Eleonora Brunacci e Mariano Di Vaio hanno messo in piedi una famiglia decisamente numerosa. La cosa curiosa è che, pare, non abbiano nemmeno intenzione di fermarsi. La terza gravidanza era stata già annunciata in precedenza con una fotografia che ritraeva tutta la famiglia mostrare un piccolo pancino: “Vedi la nostra pancia? La famiglia cresce rapidamente”, avevano scritto. Anche Eleonora Brunacci ha condiviso una serie di foto evidenziando moltissima gioia. “Un pomeriggio stupendo con la mia famiglia e con gli amici. Ora aspettiamo solo te!”, si legge. Come si chiamerà Baby Di Vaio? Questo aspetto – stranamente – rimane ancora un mistero. Secondo le primissime indiscrezioni però, dopo Nathan Leone e Leonardo Liam, anche il terzogenito potrebbe avere un doppio nome seguendo la tradizione imbastita dalla famiglia.

Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci: anche il terzo figlio è un maschietto

Eleonora Brunacci ha dimostrato anche forte ironia dopo l’annuncio. Per questo motivo, ha anticipato le domande del web circa la figlia femmina che tarda ad arrivare. Il post su Instagram infatti, si conclude così: “Per tutti quelli che volevano la femminuccia, dovete aspettare il quarto!”. Poi aggiunge: “Sto scherzando!”. “Eleonora mi ha sempre sopportato e supportato. Ha capito fin dall’inizio che dovevo stare al gioco ed essere presente in alcuni contesti. Come quella volta che mi hanno fotografato con Jennifer Lopez dicendo che ero il suo nuovo toy-boy”, ha raccontato Mariano Di Vaio al Corriere della Sera lo scorso febbraio. “Quando ho deciso di fare sul serio con Eleonora ho chiuso con le altre donne. So che nel mio mondo non è un atteggiamento diffuso: ma io ho dei valori a cui non rinuncio”, aveva affermato riguardo alla fedeltà. A conti fatti, Mariano ed Eleonora sembrano una coppia perfetta… tanti auguri da parte nostra per il terzo bebè in arrivo!

