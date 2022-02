Mariano Di Vaio, incidente e corsa in ospedale/ Colpito da una racchetta al naso…

Piccolo incidente ed infortunio per Mariano Di Vaio che, nelle scorse ore, ha spaventato i followers con il video in ambulanza. Con alcune storie pubblicate sul proprio profilo Twitter seguito da 6,6 milioni di followers, Mariano Di Vaio si è ripreso mentre era in mbulanza con del ghiaccio su un naso sanguinante. “Raga tutto regolare… mi sa che tocca rifare il nasino… comunque sto bene” ha detto il modello ed influencer diventato da poco papà per la quarta volta nel tentativo di rassicurare tutti i suoi fan. Ma cos’è successo a Mariano Di Vaio? A spiegarlo, con l’aiuto del figlio Filiberto Noah, è stato lo stesso Di Vaio.

Mariano è stato costretto ad andare in ospedale dopo essere stato colpito da una racchetta mentre, con un amico, giocava a padel. Un colpo importante quello ricevuto da Mariano Di Vaio che, comunque, per sdrammatizzare la situazione, ha sfoggiato un sorriso rassicurante a tutti i suoi fan.

Incidente per Mariano Di Vaio: ecco come sta

Con l’aiuto del figlio Filiberto Noah, Mariano Di Vaio ha così rassicurato tutti i suoi milioni di fan. Il modello ed influencer, inoltre, su Instagram, ha pubblicato alcune foto mostrando le condizioni del suo naso scrivendo: “Sto bene, nessun dolore. E’ solo una cosa molto fastidiosa da affrontare, ma voi ragazzi sapete che non è la prima volta che mi rompo qualcosa. Ritorno in piedi già oggi, al lavoro“.

Tra qualche giorno, dunque, Mariano Di Vaio tornerà come prima. Nel frattempo si gode l’amore della moglie Eleonora, dei suoi quattro bambini e dei suoi fans che lo stanno inondando d’affetto e di messaggi di supporto.

