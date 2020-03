Mariano Diaz alla Roma?/ Calciomercato: i giallorossi ci riprovano, ma il bomber…

Alla vigilia della finestra estiva del calciomercato, ecco che torna prepotente l’idea di portare Mariano Diaz alla Roma. Da tempo infatti l’attaccante spagnolo, ma con origine dominicane, è nel mirino della dirigenza di Trigoria e pure questo inverno i giallorossi avevano fatto un tentativo per portarlo nella capitale, senza chiaramente riuscirci. Stando dunque alle ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate da “Defensa Central” ora che si avvicina una nuova occasione ecco che l’ipotesi è tornata sul tavolo, e la Roma pare pronta a tornare per la terza volta all’attacco: a remare contro però vi è lo stesso attaccante classe 1993, che vuole continuare a giocarsi le sue carte nello spogliatoio di Zidane, al Real Madrid.

MARIANO DIAZ ALLA ROMA? IL REAL PUO’ CEDERLO MA IL BOMBER…

La situazione è ben complicata: la Roma infatti ha individuato in Mariano Diaz il prossimo vice di Dzeko e certo nella prossima stagione lo spagnolo classe 1993 avrebbe non poche opportunità di trovare adeguato spazio tra i giallorossi. Pure però l’attaccante, che crede moltissimo nelle sue capacità, è più che intenzionato a restare al Real Madrid, benché lo stesso club lo abbia messo di fatto sul mercato. L’ex Lione di fatto non rientra più nei programmi del club spagnolo e Zidane non ha dunque cambiato idea su di lui, pur dopo le ultime partite dove Diaz è stato utilizzato. Per il Real Madrid dunque il giocatore rimane sacrificabile, ma il bomber non ha intenzione di fare le valigie prima della scadenza di contratto, nel 2023, avendo ancora speranza di scalare presto le gerarchie dello spogliatoio.



