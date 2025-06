Un 16enne è stato trovato morto vicino alla riva del mare a Cagliari, in un luogo noto come la spiaggetta del parcheggio Cuore, che si trova vicino al porticciolo turistico di Su Siccu, una zona frequentata soprattutto dai giovani. Si tratta di Mariano Olla, il cui corpo è stato trovato al mattino da alcuni pescatori e bagnanti. È stato trovato a torso nudo, con pantaloncini e scarpe. Nessun segno di violenza è stato riscontrato sul corpo del 16enne, originario di Cagliari ma residente a Sestu da qualche anno.

Delitto di Garlasco, Raffaele Sollecito: "Alberto Stasi innocente"/ "Capisco Sempio, non la famiglia Poggi…"

La polizia sta parlando con testimoni e ha già sentito la famiglia del ragazzo per provare a ricostruire le sue ultime ore di vita, anche perché non è chiaro il motivo per cui nessuno degli amici si sia reso conto della sua scomparsa.

Nella notte tra venerdì e sabato si era svolta una festa sulla spiaggia, ma non è chiaro se Mariano Olla vi abbia partecipato. Non si esclude, secondo Repubblica, che il 16enne sia morto in un’altra zona del porticciolo e che la corrente lo abbia trasportato fino alla spiaggia.

Delitto di Garlasco, Marco Oliva sull'alibi di Andrea Sempio/ "Perché ora lo regge il papà, non la mamma"

Comunque, è stata disposta l’autopsia sul corpo per capire le cause della morte: è prevista per lunedì. Intanto, la sindaca Paola Secci ha espresso il suo cordoglio con un messaggio toccante sui social, ricordando il ragazzo come un “caro, dolce ragazzo“.

GIALLO A CAGLIARI, COSA È SUCCESSO A MARIANO OLLA? LE IPOTESI

Dopo il ritrovamento del corpo di Mariano Olla, sono intervenuti sul posto i sanitari, che hanno constatato il decesso del 16enne; la polizia, con la squadra mobile e la scientifica; la guardia costiera e i vigili del fuoco. Stando a quanto riportato da La Nuova Sardegna, il padre ha effettuato il riconoscimento del cadavere. Le indagini proseguono per ricostruire anche gli ultimi spostamenti del 16enne, in attesa dell’autopsia.

Orti in Cascina di Fondazione Progetto Arca e Leroy Merlin Italia/ Spazio di socialità e inclusione a Milano

I primi accertamenti sul corpo non hanno individuato segni di violenza, ma non sono ancora chiare le cause della morte. Non mancano comunque le ipotesi: dalla caduta accidentale al malore durante un bagno notturno. Ma neppure la pista dell’omicidio viene esclusa: infatti si sta approfondendo se il giovane abbia partecipato a una festa che si è tenuta nella notte tra venerdì e sabato, prima del giallo che ora gli inquirenti sono chiamati a risolvere.