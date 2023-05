Mariantonia, Tommaso e Alvise, figli di Pupi Avati/ Tommaso: “Sordo dalla nascita”

Chi sono i figli di Pupi Avati?

Pupi Avati sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, mercoledì 10 maggio, di Oggi è un altro giorno. Il regista bolognese è sposato con Amelia Turri detta “Nicola”, nome che ha preso dal nonno, dal 1964. La coppia ha avuto tre figli: Mariantonia, nata nel 1966; Tommaso, nato nel 1969; Alvise, nato nel 1971. Mariantonia Avati è regista come il padre. Nel 2006 uscito il suo film “Per non dimenticarti”, con cui ha vinto il premio come “migliore opera prima” del Magna Graecia Film Festival. Ha esordito come autrice nel 2018 con “Il silenzio del sabato”.

Tommaso Avati, scrittore e sceneggiatore, è sordo dalla nascita: “Adesso sento abbastanza bene grazie all’aiuto di queste modernissime protesi acustiche. Negli ultimi anni sono riuscito a cavarmela, ma sono nato con una profonda perdita uditiva che mi ha condizionato tutta la vita”, ha raccontato al Corriere della Sera.

Tommaso Avati, sceneggiatore, è sordo dalla nascita

“Io sono l’unico sordo in famiglia, tanto che ci hanno messo un bel po’ a capire cosa avessi… Nel mio caso fino a 15 anni non sono stato protesizzato nonostante fosse evidente cosa avessi: i miei genitori hanno fatto molta fatica ad ammetterlo”, ha racconto Tommaso Avati, secondo figlio del regista Pupi, al Corriere della Sera. Ha lavorato diverse volte con il padre: “Il bambino cattivo”, “Un ragazzo d’oro, “Le nozze di Laura”, “Il fulgore di Dony, “Il signor Diavolo” e “Lei mi parla ancora”. Lavorare al fianco del padre non è stato facile: “È stato faticosissimo e lo sconsiglio a tutti. Non di lavorare con Pupi Avati, ma col proprio genitore. So che mi mancherà quando non avremo più questa possibilità, il più tardi possibile ovviamente… Mi ha trasmesso moltissimo e continuo… sono consapevole del debito di riconoscenza che suo malgrado ho nei suoi confronti”, ha detto al Corriere della Sera. Alvise Avati, invece, è animatore 3D.

