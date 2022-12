Mariapaola Chiummo vince lo Zecchino d’Oro 2022/ Con la canzone “Il panda con le ali”

Mariapaola Chiummo, 7 anni, è la vincitrice dello Zecchino d’Oro 2022: la sua canzone dal titolo “Il panda con le ali”, con testo e musica scritti da Virginio e Daniele Coro, ha conquistato tutti, sia i membri della Giuria dei Piccoli, formata da 20 bambini provenienti da tutta Italia, sia quelli della Giuria dei Grandi, formata da Francesca Fialdini e Paolo Conticini, conduttori della prime due puntate del programma, Cristina D’Avena e gli youtuber Ninna e Matti. Ai voti delle due giurie si sono aggiunti anche i voti dei bimbi del Piccolo Coro dell’Antoniano e della Galassia Zecchino, circa 2.000 bambini appartenenti a cori di tutta Italia affiliati all’Antoniano.

Il brano parla dell’importanza della diversità, lodata come un valore della nostra epoca. “Sono felicissimo di aver vinto lo Zecchino d’Oro, ringrazio innanzitutto Daniele Coro, che ha scritto questa canzone con me, e Mariapaola, che ha interpretato benissimo il brano. È una canzone che parla di inclusione e di unicità, di quanto ognuno di noi sia speciale, proprio perché unico. Spero possa aiutare tutti i bambini ad amare la propria unicità”, ha commentato Virginio.

Mariapaola Chiummo vince lo Zecchino d’Oro 2022: il podio

La sessantacinquesima edizione dello Zecchino d’Oro è stata un vero e proprio successo, non soltanto per quel che concerne il brano “Il panda con le ali” della vincitrice Mariapaola Chiummo, siciliana di 7 anni. Le canzoni da applausi sono state tante. Tra queste anche quelle che hanno completato il podio, ovvero “La canzone della settimana” di Sofia Del Baldo e “L’orso col ghiacciolo” di Benedetta Morzetta. La finale del concorso, in tal senso, è terminata, ma per chi vuole provare a far vincere la propria canzone del cuore è ancora aperto il gioco sul sito ufficiale, in cui ognuno potrà scegliere la sua canzone preferita tra le 14 in gara alla 65ª edizione.

Gli appuntamenti, inoltre, non sono ancora finiti. Le mattine di Natale e dell’Epifania si torna a cantare con il Piccolo Coro dell’Antoniano con due concerti speciali. Lo Zecchino di Natale, il 25 dicembre alle 9.40 su Rai 1, con Cristina D’Avena e Paolo Belli, mentre Lo Zecchino nella calza, il 6 gennaio alle 9.05 su Rai 1 con una befana d’eccezione interpretata da Veronica Maya.











