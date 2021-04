Mariarita Bartolacci, moglie Umberto Guidoni/ “Cuore in gola al lancio dello Shuttle”

Mariarita Bartolacci è la moglie dell’astronauta Umberto Guidoni. Mariarita ha seguito il marito in qualsiasi suo spostamento, anche quando ha deciso di lasciare Roma per l’addestramento a Houston. E proprio a Houston, è nato il figlio Luca nel 1992. “Mia moglie e mio figlio mi sono stati vicino sempre e mi hanno dato la volontà, la tranquillità e la forza di mantenere l’obiettivo durante i lunghi anni necessari per completare l’addestramento e diventare astronauta. Naturalmente mia moglie è sempre stata un po’ preoccupata di questo strano mestiere e sono sicuro che ha avuto il cuore in gola mentre aspettava l’accensione dei motori dello Shuttle”, ha raccontato Guidoni qualche anno fa al Corriere. Nel 2001 Mariarita Bartolacci e Luca hanno assistito da Cape Canaveral al secondo volo di Umberto Guidoni nello spazio.

Mariarita Bartolacci: sempre al fianco del marito astronauta

Poche settimane prima dl lancio dello Shuttle, Mariarta Bartolacci era stata raggiunta dall’Adnkronos a Houston: “Ho firmato con la Nasa un accordo a non incontrare i giornalisti al momento del lancio. Ho accettato perché ho capito che cosi’ avevano scelto anche le altre mogli degli astronauti. Ma so che tutta la stampa italiana segue con affetto il viaggio di Umberto”. Il figlio Luca, all’epoca 9 anni, era molto orgoglioso del padre, primo astronauta italiano ad abitare la Stazione Spaziale: “Vorrebbe fare l’astronauta, ma quando racconta in Italia ai suoi compagni che mestiere fa il suo papà nessuno gli crede. In America fare l’astronauta è quasi un lavoro come un altro, mentre in Italia è un’occupazione veramente rara. A scuola Luca ha molti compagni con papa’ astronauti e con loro si confronta e si confronterà anche al momento del lancio”, aveva raccontato la moglie di Guidoni.

