Chi sono i genitori di Zeudi DI Palma

Zeudi Di Palma è stata una delle grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello che sta per giungere al termine. L’ex Miss Italia è stata molto attiva nelle dinamiche del reality ma si è anche raccontata tanto, parlando in modo particolare del rapporto con i suoi genitori. Un legame che differisce molto tra la mamma, Mariarosaria Marino, e il papà Pasquale Di Palma, visto che è legata alla prima da un affetto fortissimo e solido, mentre col secondo ci sono delle problematiche importanti che li hanno allontanati.

Shaila Gatta lascia Lorenzo al GF: "Mi sono sentita usata e poco amata"/ "Ho vissuto un amore tossico"

Di sua mamma, Zeudi ha spesso sottolineato la forza nel crescere lei e i suoi fratelli da sola e senza paura. La modella l’ha descritta come una donna che si è sacrificata tanto e che ha dato sempre grande amore e supporto ai figli. Mamma Mariarosaria è stata vicina a Zeudi anche nei momenti complicati seguiti al suo coming out, e l’ha difesa, durante la sua avventura al Grande Fratello, anche contro coloro che l’hanno accusata di strumentalizzare la sua sessualità ai fini della visibilità e del gioco.

Cesara Buonamici spiazzata da Shaila Gatta al Grande Fratello/ "Io non riesco a capirti"

I rapporti difficili di Zeudi con papà Pasquale di Palma

Ben diverso, invece, il rapporto tra Zeudi e suo papà Pasquale. L’uomo ha deciso di metterci la faccia e fare capolino nella Casa del Grande Fratello per spiegare la sua posizione. Zeudi, infatti, l’ha accusato di essere un padre assente, che li ha abbandonati senza la volontà di crescerli. Lui ha negato, dichiarando di “essere stato allontanato”. Teoria che Zeudi, in diretta al Grande Fratello ha però smentito, dichiarando: “La sua assenza è stata una mia mancanza, io ero molto piccola, mia madre mi ha raccontato che lui ha scelto, lei ci ha sempre spinto a cercarlo, non ha mai ostacolato, ma lui non ha mai voluto conoscerci e crescerci”.