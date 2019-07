MARIASOLE POLLIO/ Da youtuber a soli 14 anni diventa attrice e ora… (Battiti Live)

Mariasole Pollio è pronta per un nuovo appuntamento di Battiti Live 2019, la kermesse canora dell’estate condotta con grande successo da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri su Italia 1. La youtuber e giovanissima attrice è l’inviata di quest’edizione: il suo compito è quello di incontrare ed intervistare i cantanti protagonisti nel backstage del programma, un ruolo in cui si sta dimostrando all’altezza. A soli 14 anni Mariasole è riuscita non solo a diventare una star del web, ma anche a realizzare il sogno di una vita: quello di diventare attrice. Una passione quella per la recitazione nata sin da bambina guardando i film di Sophia Loren. “Mia mamma racconta che quando avevo 3 anni guardavo un film di Sophia Loren e le dicevo: “Voglio fare quello che fa quella signora in televisione”, così mi ha iscritto al teatro-gioco. Poi a 7 anni le ho detto di voler fare dei film e a quel punto mi ha mandato alla Scuola di Cinema di Napoli” ha raccontato a FocusJunior.it

Mariasole Pollio: “su YouTube racconto una parte di me”

La popolarità di Mariasole Pollio scoppia grazie a YouTube dove, come tante altre coetanee, comincia a pubblicare una serie di vlog in cui racconta la sua vita. Tutto è partito per caso: “ho iniziato un anno fa perché vedevo tante altre persone raccontarsi e condividere piccole cose della loro vita, così ho cominciato anche io a raccontare una parte di me” ha raccontato la youtuber che nei suoi vlog racconta della sua quotidianità, ma anche altro “da quello che mi piace, che vedo, che vivo e che a volte mi piacerebbe vivere”. Parlando di social, Maria Sole non nasconde di avere una predilezione per un social: “Instagram, perché è molto immediato: con le Stories posso condividere piccoli pezzettini della mia giornata magari raccontando una cosa divertente che succede per strada, e poi mi piace molto scattare foto”.

Mariasole Pollio: “punto sulle cose belle e condivido messaggi positivi e di forza”

Mariasolle Pollio è una delle web star più seguite dai giovani. Una responsabilità di cui è consapevole, nonostante abbia soli 14 anni. Per questo motivo Maria Sole condivide su YouTube e su i suoi profili social solo cose positive. “Nella vita ci sono anche quelle brutte, io non voglio nasconderle però punto tutto sulle cose belle e condivido messaggi positivi e di forza. Quello che viene trasmesso a me dalla mia famiglia cerco di trasferirlo agli altri” precisa la giovane star. Parlando di consigli da lanciare ai giovanissimi, Mariasole non ha alcun dubbio: “insegui i tuoi sogni senza badare al giudizio degli altri. Ora ho capito che è molto più importante quello che penso io di me stessa rispetto a quello che pensano gli altri, e che la paura di fallire è ciò che rende impossibile un sogno, quindi non bisogna avere timore di fare o di parlare”.



