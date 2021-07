Mariasole Pollio/ È amore con Federico Rossi? Il commento su Instagram…

Mariasole Pollio è la conduttrice aggiunta delle cinque puntate del Battiti Live, la kermesse musicale in scena ogni estate che vede al timone la voce ‘iconica’ di Radionorba Alan Palmieri e la showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci. Al contrario di loro, Mariasole non ha molta familiarità (né ‘dimestichezza’) con il mondo dello spettacolo e con le sue dinamiche. Ha infatti soltanto 18 anni, e alle spalle una carriera di youtuber e qualche piccola esperienza sul set di diversi film italiani (e soprattutto della fiction Don Matteo, in cui interpreta la giovane Sofia Gagliardi). Di recente, Mariasole ha anche pubblicato un libro, Oltre, in cui racconta la sua vita di adolescente alle prese con un successo sì ricercato, ma che comunque, in un certo senso, rimane inaspettato. Quando la casa editrice l’ha contattata, lei si è mostrata scettica: “Pensavo di essere troppo giovane per avere qualcosa da raccontare”, dichiara onestamente a Rolling Stone, a cui nel maggio scorso ha rilasciato una lunga intervista pensata proprio per presentare ai fan e a chi ancora non la conosce la sua prima fatica letteraria.

“Dopo i primi incontri con la ghost writer, parlando sono venuti fuori molti argomenti. Provo a spiegarti la sensazione: dentro di me c’erano delle cose forti, sentivo di essere una ragazza giovane che parlava alla sua generazione, ma che vive anche una vita insolita rispetto agli altri adolescenti”. In effetti, la vita di Mariasole Pollio è molto diversa rispetto a quella dei suoi coetanei. Quando si trova con loro si sente più grande, ma è anche vero che non riesce a sentirsi a suo agio nemmeno con gli adulti sul set di un film. “Ero in una confusione tremenda. Alla fine ho capito che i momenti brutti non vanno a distrarre le belle occasioni: potevo essere entrambe le cose, sia la mia forza che la mia fragilità. Avevo questo problema gigantesco e non riuscivo ad accettare di non essere perfetta”.

Tra i problemi con cui Mariasole Pollio ha dovuto fare i conti c’è stato quello di una relazione tossica con un ragazzo. Messo da parte quel capitolo doloroso della sua vita, Mariasole sembra aver ritrovato il sorriso al fianco di Federico Rossi, a cui la vediamo vicina soprattutto negli scatti pubblicati di recente su Instagram. Nessuna conferma da parte dei diretti interessati, tra cui potrebbe esserci soltanto una grande amicizia (almeno per ora). Particolarmente significativo un commento su Instagram: sotto a una foto di Federico al mare, infatti, Mariasole posta tre cuoricini. Un indizio del loro amore? Si attendono sviluppi.

