Mariasole Pollio e Duran Vlahovic flirt finito?/ Il bomber pensa solo alla Juventus

Negli ultimi mesi si è parlato spesso del possibile flirt tra Mariasole Pollio e Duran Vlahovic, ex giocatore della Fiorentina e neo acquisto della Juventus. A far sospettare i più attenti di una possibile relazione tra il calciatore e la YouTuber è stato uno screen e un commento sotto un post. Qualche mese fa, Mariasole ha pubblicato su Instagram una conversazione Whatsapp che recitava: “Hai già un posto accanto a me. Ti penso tutti i giorni. Che storia, la nostra storia. Il mio diamantino”. In una foto apparsa nelle stories, Mariasole ha inserito nuovamente l’emoticon del diamante e Vlahovic, per ringraziare i suoi followers dei messaggi di auguri nel giorno del suo compleanno ha usato lo stesso simbolo. Tra i commenti anche gli auguri dell’influencer: un diamante e un cuore. Pochi indizi e nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati.

Anche sull’ultimo numero del settimanale Chi in edicola si parla di Mariasole Pollio e Duran Vlahovic. Stando a quanto riportato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini la relazione – mai confermata tra i due – sarebbe già giunta al capolinea: “Il bomber ha deciso di concentrarsi sul campionato e sulla sua nuova squadra. Per questo ha interrotto la relazione con l’influencer Mariasole Pollio”. Anche in questo caso non è arrivata nessuna conferma o smentita da parte di Vlahovic e Mariasole. Sui social il calciatore, di recente, ha pubblicato solo foto con la maglia numero 7 della Juventus, mentre l’influencer è stata impegnatissima tra Sanremo, Milano e Sankt Moritz, dove si trova per impegni di lavoro.

