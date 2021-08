Mariasole Pollio e Shiva sono fidanzati?/ Gli indizi della possibile storia sul web

Mariasole Pollio e Shiva sono fidanzati? In molti in queste ore se lo stanno domandando. I fan più attenti, recentemente, hanno trovato alcuni indizi secondo cui il rapper italiano e la youtuber, divenuta nota per il ruolo di co-conduttrice al Battiti Live, si sarebbero trovati nello stesso posto allo stesso momento in diverse occasioni.

I due senza dubbio si conoscono, dato che hanno partecipato entrambi al noto evento musicale che si svolge in piazze della Puglia. Da capire, tuttavia, se la storia d’amore sia realtà oppure suggestione. I suggerimenti sono tanti, ma finora la coppia non è uscita allo scoperto.

Mariasole Pollio e Shiva sono fidanzati? Gli indizi social

Mariasole Pollio e Shiva hanno lasciato diversi indizi sul web sulla possibilità che siano fidanzati. Il tutto è iniziato qualche giorno fa, quando Andrea Arrigoni ha pubblicato una foto in cui era abbracciato ad una ragazza di spalle. I lunghi capelli sembrerebbero essere proprio quelli dell’amata youtuber nonché co-conduttrice del Battiti Live. Per affermarlo con certezza, tuttavia, era ancora decisamente troppo presto.

L’indizio probabilmente più palese, invece, è arrivato la scorsa sera. Esso riguarda una cena romantica che i due avrebbero consumato in un ristorante nei pressi del Duomo di Milano. Anche in questo caso le prove sono state pubblicate su Instagram. Shiva ha postato nelle stories una foto in cui tiene per mano una ragazza e l’anello che quest’ultima tiene al dito sembrerebbe essere proprio quello di Mariasole Pollio, la quale a sua volta ha postato uno scatto di se stessa con un calice, che sembrerebbe essere proprio quello sul tavolo del rapper. Lo stesso era accaduto in precedenza. In un video in cui la ragazza giocava a Risiko, infatti, era apparso il braccio tatuato del cantante. I fans sembrano essere convinti della storia d’amore. Bisogna dunque soltanto attendere l’annuncio.

