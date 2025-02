Chi è il fidanzato di Mariasole Pollio? Nel suo cuore ci sarebbe un musicista

Quando si parla di lei, il gossip impazza e la domanda si ripete puntuale: Mariasole Pollio è single o fidanzata? La giovane inviata di Prima Festival, nonché brillante attrice e conduttrice, ha sempre incuriosito i fan a proposito di amore e questioni di cuore. Questo perché fin dai tempi di Battiti Live è sempre stata una ragazza molto “ambita” dai suoi coetanei. Oggi però Mariasole Pollio sembra aver trovato il giusto equilibrio dal punto di vista dell’amore, dato che avrebbe un fidanzato.

Parliamo ovviamente di Marco Salvaderi, il musicista con cui la stessa attrice aveva confermato non molto tempo fa di avere una relazione in corso. “Quando la vita vuole salvare un essere umano gli manda l’amore”, le parole di Mariasole, in occasione del primo selfie ufficiale insieme. Per quanto riguarda la vita privata e lavorativa del fidanzato, non abbiamo moltissime informazioni, questo perché è una persona estremamente riservata.

Mariasole Pollio, l’amore per il fidanzato Marco Salvaderi e i rumor su Teddy e Federico Rossi

Marco Salvaderi dunque pare non amare più di tanto le luci dei riflettori ed è concentratissimo sulla musica e sul suo lavoro. In passato è stato uno dei componenti degli Icon808, per i quali ha lavorato soprattutto al mixaggio e alla masterizzazione o come batterista. Oggi si gode felice e spensierato la sua relazione con Mariasole Pollio, in barba a chi sperava di vedere la conduttrice al fianco di altre personalità del mondo dello spettacolo.

Nel recente passato, infatti, la giovane inviata di Battiti Live era stata accostata a Federico Rossi, ma per diverso tempo si parlò anche di una relazione amorosa con un ex concorrente di Amici, ovvero il cantante Deddy. Tutte indiscrezione che, è bene precisare, non hanno mai trovato conferme di alcun tipo.