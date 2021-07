Mariasole Pollio/ Festa in grande stile per i suoi 18 anni: ecco chi c’era tra i vip

Ha appena compiuto 18 anni Mariasole Pollio, piccola grande star del cinema e della televisione italiana protagonista questa sera della terza puntata del Battiti Live. Il suo compleanno, infatti, cade proprio a luglio, precisamente il 18, e due settimane fa Mariasole ha dato una festa al Lost Paradise di Napoli a cui erano presenti anche numerosi vip. “Ai miei nuovi folli 18 anni e a questa notte FANTASTICA, da sogno… grazie a tutti per l’amore che mi avete riservato, sono incredibilmente fortunata”, ha scritto su Instagram la neodiciottenne a margine dell’evento. Il suo profilo conta circa mezzo milione di follower, e altrettanto innumerevoli sono gli ospiti che hanno voluto omaggiarla con la loro presenza o anche solo virtualmente. È stata la sua famiglia a organizzare per lei questo party da sogno, invitando amici e parenti da tutta Italia. Tra questi spiccano i cantanti, che hanno dato vita a un vero e proprio spettacolo privato: stiamo parlando di Alberto Urso, Aka7, Tancredi, Shade, Gianluca Ginobile, Jairo, Ludwing e Patrick Rubino, tutti quanti artisti famosi degni appunto del famoso palco del Battiti Live.

Gaia Macula è la fidanzata di Ariete?/ La cantante chiarisce: "Sono impegnata ma..."

Mariasole Pollio: i dettagli sulla festa

Per l’occasione, Mariasole Pollio ha indossato due abiti creati da Belfiori Couture e dei sandali con pietre luminose firmati Giuseppe Zanotti. Il look, come sempre, è stato curato dalla sua stylist di fiducia Mimina Cornacchia, oltre al team di Simone Belli che si è occupato del make-up e dell’acconciatura. La location è diventata un bosco incantato grazie alla tecnologia dell’amico Luca Toscano, ceo del gruppo Artech, che per l’allestimento ha coinvolto diversi partner.

Takagi&Ketra con "Shimmy Shimmy" a Battiti Live/ La carriera "lanciata" da Rocco Hunt

Un evento tra musica e show cooking

Tornando agli ospiti, erano presenti anche Valerio Mazzei, grande amico di Mariasole, Mariachiara Giannetta e Maurizio Lastrico, entrambi conosciuti sul set di Don Matteo. Gli attori l’hanno vista crescere sia dal punto di vista umano che professionale, ed era inevitabile che fossero anche loro tra gli invitati. Il dj Dario Guida e il corpo di ballo di Fortunata Picardi hanno animato la serata, insieme a un inaspettato evento di show cooking con al centro alcuni piatti tipici della cucina napoletana. Ovviamente Mariasole non ha fatto tutto da sola: la festa è stata curata fin nei minimi dettagli dall’event planner Steve Di Maio, che si è avvalso della collaborazione di un grande partner (This is Love). 180 lampadine dinamiche hanno illuminato il luogo della festa, le stesse brevettate dal romano Pietro Toppi e impiegate anche al Festival di Sanremo.

LEGGI ANCHE:

Bob Sinclair/ Dallo streaming in lockdown si torna dal vivo al Battiti Live 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA