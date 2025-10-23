Mariasole Pollio a La Volta Buona, dall’incontro con Sophia Loren al tenero ricordo della sua amata nonna Pina: “La sento ancora qui con me”.

Mariasole Pollio non necessita di presentazioni; è ormai una realtà certa nel mondo della recitazione, così come della tv. Il punto più alto, oltre all’occasione sul set, è stato forse il suo esordio a Sanremo nei panni di co-conduttrice. Un evento che sognava fin da bambina oltre che desiderio agognato anche dalla sua amata nonna Pina passa a miglior vita qualche tempo fa. Con lei vantava un rapporto viscerale, sempre al suo fianco nelle molteplici esperienze professionali e soprattutto bacino inesauribile di forza e ambizioni per andare anche oltre i sogni ancora non conquistati.

Mariasole Pollio non trattiene l’emozione a La Volta Buona, le lacrime scorrono veloci quando incalzata da Caterina Balivo su quel sogno premonitore, quasi profetico: “Lei mi sognò scendere le scale dell’Ariston a Sanremo, con un vestito verde e delle piume. Me lo disse nel 2022… Quando poi è successo davvero è stata la prima persona che ho chiamato”. Purtroppo però, poco dopo, la sua amata nonna Pina è passata a miglior vita: “Lei è la mia eterna gioia, l’eredità più grande che mi ha lasciato è questa ferocia di vita. Quando è venuta a mancare il giorno dopo sono partita per Sanremo, ho trovato la forza grazie a lei perchè mi sentivo protetta dal suo amore. Vorrei che le potesse vedere tutti i risultati dei sacrifici che ha vissuto da protagonista ma so che lei c’è e che vorrebbe che io viva anche per lei”.

Mariasole Pollio, prima di emozionarsi ricordando la sua amata nonna Pina, aveva anche raccontato – sempre a La Volta Buona – delle sue fonti d’ispirazione nel mondo della recitazione e in particolare di Sophia Loren. La giovane attrice ha avuto modo di incontrare la diva del cinema italiano e internazionale; uno scambio di battute che è impresso nel suo cuore e che è valso come ulteriore benedizione, proprio da colei che ancora oggi venera come punto di riferimento artistico. “Quando l’ho vista ho cercato di trattenere le lacrime, lei mi ha preso le mani e mi ha detto di ringraziare mamma; le avevo confessato che con lei vedevo tutti i suoi film”.

Un piccolo accenno anche sulla vita sentimentale, Mariasole Pollio ha confermato di essere attualmente single ma l’antifona che si evince da una breve battuta è che sia pronta a vivere una bella storia d’amore: “Adesso non ho nessuno al mio fianco, non sono innamorata; però sei hai qualcuno di irrinunciabile sono pronta!”. Sembra quindi essere finita la storia con Marco Salvaderi che, prima d’oggi, sembrava ancora essere il suo fidanzato dopo l’annuncio sui social risalente a circa 3 anni fa.