Mariasole Pollio/ “Penso che tutti possano fare tutto ma bisogna studiare”

Mariasole Pollio è tra i conduttori di Battiti Live, la kermesse canora dell’estate italiana co-condotto da Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci in prima serata su Italia 1. Un’esperienza importantissima per la giovanissima youtuber ed influencer che può vantare anche una carriera d’attrice visto che ha recitato in fiction cult come “Don Matteo” e condiviso il set con Leonardo Pieraccioni che l’ha voluta per il suo film “Se son rose”. Una carriera in ascesa quella della 17enne che recentemente ha pubblicato anche il suo primo libro dal titolo “Oltre” e che quest’anno si ritrova a condurre uno dei programmi dell’estate più seguiti ed amati dal pubblico. Parlando proprio di musica e canzoni, la giovanissima influencer ha rivelato la sua canzone preferita: “Polynesia per me è libertà, adolescenza, amici. Bar, viaggi, aperitivi. Quella canzone è la mia leggerezza. Non sono mai stata ad un live di Gazzelle ma voglio recuperare presto”.

Mariasole Pollio e il successo social su Instagram: “Mi sento fortunata”

Il successo di Mariasole Pollio è nato sui social. Numeri da capogiro per la 17enne che può vantare 1,4 milioni di follower e ben 1,5 milioni di follower su TikTok. Una popolarità che le ha permesso anche di superare il confine sociale e realizzare un grande sogno: quello di recitare sul set di una delle serie più amate dal pubblico. La Pollio, infatti, ha recitato una piccola parte nella serie cult “Don Matteo”.

Pur essendo “nata” sui social, l’attrice non si è mai sentita discriminata visto che spesso gli influencer attori sono derisi. “Mi sento fortunata perché non sono partita dal social per poi iniziare a studiare recitazione. Vengo da una formazione scolastica, ho iniziato a studiare teatro e cinema da bambina, lavorando sulle scene e sulla memoria fino alla morte” – ha detto la giovanissima attrice che parlando proprio del web ha precisato – “è sempre stato il mio tramite di condivisione con il pubblico, mi sono servita dei social per portare il mio lavoro anche lì. Non sento la pressione di un conflitto con il lavoro di attrice, anche se ogni tanto qualcuno confonde le cose. Penso che tutti possano fare tutto ma bisogna studiare. Sono per la meritocrazia, non mi piace chi arriva in alto perché ha già un milione di follower”.

