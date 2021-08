Mariasole Pollio/ Scartata all’ultimo per un ruolo in una fiction: “Un trauma”

Mariasole Pollio è uno dei volti di questa edizione del Radionorba Battiti Live. Conduttrice aggiunta dell’evento musicale (va ad ‘aggiungersi’ alla coppia già consolidata composta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri), Mariasole si occupa di intervistare gli spettatori raccogliendo le loro impressioni e le loro domande da girare agli artisti. La Pollio, insomma, è una conduttrice in erba: ha soltanto 18 anni, ma il suo modo di porsi e di padroneggiare il palco fa pensare che presto la vedremo in ruoli ancor più di rilievo.

In un’intervista rilasciata il 22 maggio a Rolling Stone, Mariasole Pollio ha ripercorso in breve la sua carriera iniziata quando era piccolissima. Il merito è dei suoi genitori, che non le hanno mai tarpato le ali. Anzi: le ali gliele hanno regalate loro. “Erano già pronte mentre ero nella pancia di mia mamma, lei è una donna fortissima”, dice grata Mariasole. “Mi hanno cresciuta con molti valori e con un forte senso di responsabilità, ricordandomi sempre: ‘Scegli cosa filtrare, cosa ascoltare e tenere con te del mondo che hai davanti’. Soprattutto, però, quando le ali si sono spezzate mi hanno insegnato a prendere da sola l’ago e il filo per ricucirle: questo ti fa crescere consapevole e ti dà la forza di non dipendere da nessuno”.

Nonostante la vicinanza dei suoi genitori, Mariasole ha vissuto delle difficoltà legate ai suoi disturbi alimentari e anche a una relazione tossica che ha portato avanti per un certo periodo. “Mi rendo conto che è stato difficile per loro”, sottolinea la giovane attrice. “Sono sempre rimasti un passo indietro, anche quando un altro genitore sarebbe andato sei passi avanti. Mi hanno sempre amata e protetta ma facendomi sentire autonoma: è grazie a loro se adesso posso farcela anche senza di loro”.

Una delle prove più dure, dal punto di vista professionale, l’ha vissuta quando aveva soltanto otto anni. È stato allora che ha ricevuto il suo primo ‘no’ dopo il provino per un ruolo da protagonista in una fiction. Un ‘no’ arrivato all’ultimo minuto, e che per lei ha rappresentato un vero trauma. Oggi come vive i rifiuti? “Benissimo. Fatico di più ad accettare il rifiuto personale. Quello lavorativo ora è benzina per la mia macchina. Mi dici che non sono capace, che non sono adatta per quel ruolo? Non mi trovi simpatica e non vuoi prendermi nel tuo cast? Va bene, cercherò di essere meglio di come mi sono presentata a te”. Sempre allegra e positiva, Mariasole Pollio incarna appieno lo spirito giovanile con il suo entusiasmo contagioso. E per questo, anche a Battiti Live, la sua presenza rappresenta di per sé un valore aggiunto.

