Non inizia benissimo The Couple, il nuovo reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi in cui coppie di concorrenti si mettono alla prova in prove di vario genere. Per la prima puntata le coppie devono far indovinare al proprio partner un oggetto descrivendoglielo senza, tuttavia, usare parole che sono radici dell’oggetto (caffé per caffettiera ad esempio). A seguire il corretto andamento della prova, assicurandosi che tutto fili secondo il regolamento, è il notaio Mariateresa Antonucci, la cui partenza nello show è però alquanto confusa.

Mariateresa Antonucci, il notaio di The Couple in difficoltà nella prima puntata

La prova delle sorelle Boccoli, in particolare, risulta molto complicata. Il notaio, affiancato dai suoi assistenti, blocca il gioco in più di un’occasione per imprecisioni e parole non consentite, ma non riesce a spiegare sin da subito il motivo dell’errore. La spiegazione è confusa, imprecisa e finisce per confondere anche concorrenti e la stessa Ilary Blasi. Bisognerà attendere alcuni minuti dopo la fine del gioco per la spiegazione del notaio Mariateresa Antonucci che, richiesta la parola alla conduttrice, chiarisce le motivazioni delle penalizzazioni date alla coppia di concorrenti. “È un po’ confusa oggi il notaio”, è l’immancabile commento ironico di Blasi.