Si è rotta definitivamente la storia d’amore tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi? I due sembrano essere ad un punto di non ritorno, anche dopo la presunta “pace” al Grande Fratello. L’ex fidanzata ha parlato poco fa con Jessica Morlacchi, alla quale ha svelato un grave retroscena sui lei e l’idraulico senese. Pare che quest’ultimo, la notte le chieda dei rapporti e che lei, non sia d’accordo sulle sue modalità.

In un video condiviso su X, si vede una scena alquanto preoccupante e molti fan hanno interpretato la questione nel peggiore dei modi. Sembra infatti che in base alla reazione di Jessica Morlacchi, la quale ha assistito alla confessione dell’inquilina, Mariavittoria Minghetti abbia raccontato qualcosa di molto spiacevole. Secondo il racconto, la cantante avrebbe sentito Tommaso Minghetti dire: “Quando sei più tranquilla torno“, con l’intenzione – probabilmente – di avere dei rapporti. In tutto ciò. “Questa è grave davvero… purtroppo si capisce benissimo di cosa stanno parlando mamma mia” scrive un utente sui social, generando un’ondata di commenti che hanno subito dato contro Tommaso.

Tommaso Franchi nel mirino di Jessica: Mariavittoria fa la stessa fine di Shaila Gatta?

Molti sui social non riescono a credere che Tommaso Franchi possa essere così insistente sotto il punto di vista dell’intimità, pensando che Mariavittoria Minghetti stia appositamente esagerando la questione per staccarsi da lui anche riguardo agli occhi del pubblico. In effetti, potrebbe essere caduta anche lei nella stessa dinamica di Shaila Gatta, che è stata oscurata in questo periodo dalla figura di Lorenzo Spolverato. Ad ogni modo, Jessica Morlacchi l’ha fatta riflettere dicendole che a differenza di tante dinamiche apparentemente insignificanti, questa è decisamente importante e da non sottovalutare in una relazione. “È gravissimo“, dice la cantante, mentre Mariavittoria inizia a riflettere sulla natura del suo rapporto con il bel senese.