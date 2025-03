Jessica Morlacchi infastidita con Mariavittoria Minghetti al Grande Fratello. Nelle ultime ore, è diventato virale sui social un video in cui si vede la cantante sventolare e annusare un cappotto con un’espressione disgustata. Ma, cos’è successo? A quanto pare, Mariavittoria avrebbe indossato il capo dell’amica senza essersi prima lavata, lasciando quindi un odore piuttosto spiacevole. Vedendo Jessica scuotare all’aria il cappotto, Tommaso Franchi si è avvicinato per chiederle cosa fosse successo. “Neanche te lo dico guarda… si è messa il mio cappotto e si deve ancora lavare, diciamo così”, ha risposto l’ex membro dei Gazosa.

Dopodiché, la gieffina ha aspettato impaziente Mariavittoria fuori dal confessionale, pronta a rimproverarla. L’espressione schifata di Jessica ha rapidamente fatto il giro del web, scatenando una pioggia di reazioni sui social. Effettivamente, la scena è stata abbastanza esilarante, dunque gli utenti non hanno potuto fare a meno di lasciare commenti divertiti nel vedere la cantante annusare il cappotta e sventolarlo all’aria. Non è chiaro se, successivamente, la Morlacchi abbia effettivamente ripreso la coinquilina, ma, certamente, non può immaginarsi che tutti siano venuti a conoscenza dell’accaduto.

Mariavittoria Minghetti non si lava al Grande Fratello? L’accusa di Jessica Morlacchi

Tra l’altro, questa non è la prima volta che si discute della presunta scarsa igiene di Mariavittoria al Grande Fratello. Alcune settimane fa, aveva fatto il giro del web un suo video nel quale, nel mezzo della puntata in diretta, chiedeva al fidanzato Tommaso Franchi di andarle a prendere un deodorante, dopo essersi annusata le ascelle. Dopodiché, c’è chi l’ha più volte accusata di avere spesso i capelli sporchi, con altrettante foto diventate virali sui social. Ad ogni modo, è necessario sottolineare che si tratta solamente di supposizioni degli utenti.

Al di là dell’episodio con Jessica, infatti, non ci sono prove concrete a sostegno di queste accuse. Inoltre, alcuni inquilini avevano rivelato che Mariavittoria era solita lavarsi solo nella vasca, a causa delle sue insicurezze legate al corpo. Difatti, nelle occasioni in cui è stata vista sotto la doccia, Tommaso era sempre lì a coprirla. Di conseguenza, è probabile che le insinuazioni degli spettatori del Grande Fratello derivino anche da questo dettaglio.