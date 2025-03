Volano parole grosse ed esagerate al Grande Fratello, in particolare contro Chiara Cainelli. Durante la puntata di giovedì 6 marzo 2025 abbiamo visto il “tutti contro Chiara” in un video mostrato da Signorini in cui quasi ogni concorrente del reality ha qualcosa da dire sulla fidanzata di Alfonso D’Apice. In particolare Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti si sono scagliate contro di lei dandole della snob e della ragazza che “se la tira”. “Ultimamente si è montata un po’ la testa”, ha poi aggiunto Stefania Orlando.

Quest’ultima è anche convinta che una persona come Chiara Cainelli non potrebbe mai stare con Tommaso Franchi. Il motivo? Secondo lei – a quanto ha confessato in puntata – Mariavittoria è la ragazza dalla porta accanto, mentre la fidanzata di Alfonso D’Apice è un’altro tipo di donna. Con le lacrime agli occhi, Chiara Cainelli ha provato a difendersi dalle accuse di chi la critica dicendo di essere troppo presuntuosa nella casa del Grande Fratello, ma sebbene sia intervenuto anche Giglio durante la conversazione, nessuno pare aver cambiato idea.

Mariavittoria gelosa di Chiara Cainelli? La verità in puntata

Ad aver fatto molto discutere sono state le parole di Jessica Morlacchi. La cantante, visibilmente furiosa con Chiara Cainelli, ha detto di non poter dire davanti a tutti cosa pensa di lei perchè si tratterebbe di parole troppo sconvenienti. Non solo, le ha anche dato della “Sgallettata” insieme a Mariavittoria. Poi, incitata da Signorini e dalla stessa Chiara ha detto la sua: “Diciamo che è un po’ una profumiera“, frase che ha immediatamente scatenato gli animi di chi difende la Cainelli. Intanto Mariavittoria ha continuato a darle contro, convinta della sua posizione. A lei ha dato fastidio il fatto delle nomination in cui secondo lei Chiara ha trovato delle scuse.