Zeudi Di Palma e Mariavittoria Minghetti, tensione alle stelle per una torta: “Ora la mando a fare in c**o”

Il nervosismo è nell’aria al Grande Fratello, e la preparazione di una torta ha acceso gli animi di Zeudi Di Palma e Mariavittoria Minghetti. Quest’ultima si è lasciata andare a un duro sfogo dopo che le due avevano provato a cucinare insieme. La fidanzata di Tommaso Franchi è corsa in giardino per raccontare tutto a Lorenzo Spolverato, spiegandogli di non sopportare più l’ex Miss Italia. Chiaramente, Mariavittoria è sotto pressione per via del fatto che la finale si avvicina e il suo partner non è con lei, ma dopo la ricetta della “torta rustica” non si è trattenuta.

Enzo Paolo Turchi gay? Moglie Carmen Russo risponde dopo outing al GF/ Lo sfogo: "Ora parlo io"

“Ora la mando a fare in c**o perché è insopportabile. Come chi? Lei, Zeudi! Ora mi squalificano, mi devo trattenere” ha detto furiosa Mariavittoria Minghetti a Lorenzo Spolverato, lamentandosi per il fatto che la coinquilina la bacchetta sempre da ormai sei mesi. “Fa la tuttologa”, dice, “non mi lascia respirare“. Poi, si rivolge alle Zelena e in un momento di rabbia le prega di farla uscire, di votarla per eliminarla dal Grande Fratello e di rendere finalista Chiara Cainelli pur di non vedere più Zeudi Di Palma: “Io quella ce l’ho tutto il giorno nelle orecchie che mi rompe il cavolo”.

Vincitore Grande Fratello, cambia tutto? Previsioni e quote stravolte/ Il nuovo nome spiazza tutti

Mariavittoria Minghetti: “Le fan di Zeudi si vendicheranno contro di me“

Mariavittoria Minghetti non sopporta più l’amica Zeudi Di Palma. Amica per modo di dire, dato che entrambe non sono mai state troppo unite. Anzi, ora che si avvicina la finale del Grande Fratello gli equilibri sono sempre più precari e la tensione è altissima. I concorrenti diventano insofferenti e si sopportano sempre meno, tanto che come abbiamo visto, una semplice torta ha fatto saltare tutti gli equilibri del programma. “Mi sono fatta un mazzo così dal 16 settembre e devo ascoltare lei su come si pulisce o si fanno le torte”, afferma Mariavittoria Minghetti, sicura che le fan della Miss si vendicheranno nei suoi confronti.

Helena Prestes sotto attacco al Grande Fratello, la sorella Mariana sbotta/ "Lasciatela in pace, malvagi"

Le Zelena la puniranno davvero? Sicuramente potrebbero esserci ritorsioni nei suoi confronti da parte dei fandom che ormai da settimane fanno di tutto per eleggere Zeudi Di Palma vincitrice del Grande Fratello. Anche perchè la fidanzata di Tommaso Franchi non si è di certo trattenuta, elencando tutti i difetti della coinquilina e ammettendo di essere esausta della sua presenza. In ogni caso, nelle ultime ore si è ribaltata la classifica del possibile vincitore del reality, perciò, nulla è ancora sicuro e potrebbe cambiare tutto con una sola lite.