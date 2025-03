Sono nate delle tensioni tra MariaVittoria Minghetti e Chiara Cainelli durante la 36esima puntata del Grande Fratello dopo che la prima l’ha nominata utilizzando una motivazione che per la sua compagna di avventura non era veritiera. L’ha infatti attaccata dicendo che in realtà l’ha nominata perché è gelosa di lei e Tommaso. Dopo la diretta la fidanzata di Franchi aveva provato ad avere un confronto con la gieffina, lei però si era rifiutata.

Nelle scorse ore le due hanno finalmente avuto un confronto, mentre erano da sole in piscina MariaVittoria Minghetti ci ha tenuto subito a precisare che la sua nomination era ironica. Le ha spiegato che al momento le persone con le quali ha meno rapporto sono lei e Zeudi ed è solo per questo che ha fatto il suo nome, non voleva infierire sull’ex Miss Italia dopo il suo delicato incontro con il padre. Più volte ha negato di essere gelosa di lei, si è anche detta offesa per il fatto che la ritiene così infantile.

MariaVittoria ha nominato Chiara perché si sono allontanate? La Cainelli non ci crede

Per la dottoressa l’unico motivo che l’ha spinta a nominare Chiara Cainelli è la lontananza che si è creata tra loro al Grande Fratello. Però, quando la gieffina le ha chiesto se è dispiaciuta per il loro distacco lei ha risposto di no. La fidanzata di Alfonso D’Apice l’ha accusata di essere incoerente perché solo poco tempo fa l’ha salvata e invece adesso vuole che esca. Ha poi aggiunto: “Sai cosa penso? Tu fai le cose e poi ti nascondi dietro: era ironia!” e l’ha invitata a prendersi le sue responsabilità. Le ha anche chiesto se abbia mai avuto voglia di recuperare il loro rapporto ma MariaVittoria Minghetti ha risposto di no.

Durante il loro confronto Chiara Cainelli ha anche insinuato che la gieffina si sia avvicinata a lei solo per avere notizie su Shaila e Lorenzo, lei però ha subito negato. Subito dopo ha accusato MariaVittoria Minghetti di non averla mai difesa, a detta sua la sua assenza ha pesato molto sul logo rapporto. La dottoressa pensa che col tempo se vorranno potranno riavvicinarsi, ma non ha intenzione al momento di forzare le cose. Le ha anche chiesto scusa per aver usato toni sbagliati e per la sua ironia fuori luogo, al momento però le due restano distanti al Grande Fratello e non sembrano essere intenzionate a recuperare il loro rapporto.