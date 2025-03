Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli si contendono l’ultimo posto per la finale del Grande Fratello

Matiavittoria Minghetti e Chiara Cainelli si contendono il quinto posto da finalista. I quattro finalisti ufficiali del Grande Fratello sono Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma e Helena Prestes a cui, all’inizio della finale, in onfa oggi, lunedì 31 marzo 2025, si unirà una tra Mariavittoria e Chiara. All’inizio della finale, infatti, ci sarà il primo verdetto della finale. Alfonso Signorini chiuderà il televoto che è stato aperto per tutta la settimana con il pubblico chiamato a scegliere la quinta finalista. Per le due concorrenti è stata una settimana di attesa che ha portato qualche nervosismo.

Mariavittoria, infatti, ha ammesso che avrebbe preferito l’eliminazione e non vivere in un limbo per una settimana mentre Chiara non nasconde l’ambizione di conquistare il quinto posto da finalista. Chi tra le due si unirà ai quattro finalisti ufficiali?

Mariavittoria e Chiara: la Minghetti è la favorita per la finale del Grande Fratello

Tra Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli la favorita per conquistare il quinto posto nella finale del Grande Fratello è Mariavittoria che, per tutta la settimana, è stata votata in massa dai fan di Helena Prestes, Jessica Morlacchi, ma anche dai fan di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato che, furiosi per la mancata finale di Shaila, si sono schierati con Mariavittoria spingendola verso la finale.

Chiara, tuttavia, continua ad essere sostenuta dai fan di Zeudi Di Palma che, finora, hanno deciso la maggior parte dei televoti riuscendo a portare Chiara fino all’ultima puntata. Il risultato, tuttavia, potrebbe essere davvero sorprendente e spiazzare il pubblico che si aspetta la Minghetti in finale. Partita in punta di piedi, Chiara riuscirà a togliere il posto a Mariavittoria?