Mariavittoria Minghetti e Federico Chimirri si schierano dalla parte di Iago Garcia dopo le accuse da lui ricevute al Grande Fratello

Il faccia a faccia tra Shaila Gatta e Iago Garcia al Grande Fratello continua a far discutere, così come fa discutere l’accusa di maschilismo lanciata dalla ballerina (e poi da altre donne della Casa) nei confronti dell’attore spagnolo. Dopo la diretta, si è a lungo parlato dell’argomento e alcuni dei concorrenti si sono detti totalmente in disaccordo con le accuse lanciate a Iago. In particolare, Mariavittoria Minghetti e Federico Chimirri hanno difeso l’attore, trovando che le sue parole avessero un peso specifico e un significato differente da quello inteso da Shaila.

Grande Fratello, Iago Garcia punge Shaila Gatta: "Io maschilista? Lorenzo ti ha detto di peggio"/ Web diviso

“Iago voleva dire ‘abbassa la cresta’, non ‘abbassa la testa’ in termine maschilista.- ha detto Mariavittoria – Ti assicuro che anche uno ‘stai zitto’ è l’insulto peggiore che tu mi possa dire, perché ti salto addosso”, ha quindi aggiunto. Più duro è stato invece Federico, secondo il quale contro Iago sarebbe stata adottata una vera e propria strategia.

Grande Fratello, Helena Prestes attacca Shaila Gatta: "Iago ha ragione"/ Zeudi: "E la solidarietà femminile?"

Iago Garcia maschilista? La teoria di Federico Chimirri sulle accuse

“Alcune ragazze si attaccano a questo discorso del maschilismo, solo perché Shaila l’ha detto, ma non lo pensano neanche.” ha spiegato lo chef argentino, secondo il quale le persona maschiliste si vedono da lontano, e Iago di certo non è una di queste. Per Chimirri, le donne che lo stanno accusando in Casa avrebbero adottato una sorta di strategia: “È semplicemente perché gli fa comodo, perché è un tema abbastanza delicato in cui le donne vogliono prendersi gli applausi delle altre donne“, ha spiegato. Un argomento di cui, sicuramente, si tornerà a parlare anche nella prossima diretta del Grande Fratello.