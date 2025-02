Mariavittoria e Lorenzo, si scatena la lite in diretta al Grande Fratello tra urla e accuse

Un vero e proprio caos si è scatenato in diretta al Grande Fratello quando Alfonso Signorini ha tirato in ballo lo scontro nato tra Mariavittoria Minghetti e Alfonso D’Apice durante la cena di San Valentino. Uno scontro che ha coinvolto anche Lorenzo Spolverato, che è arrivato a dire di aver messo “una croce sopra” alla gieffina. ‘Colpa’ del suo riavvicinamento ad Amanda Lecciso, a sua volta rea di aver interrotto i rapporti con Lorenzo.

In diretta, Alfonso D’Apice ha spiegato il motivo del suo scontro con Mariavittoria, dichiarando: “Abbiamo un rapporto cane e gatto, ci accendiamo tanto quando litighiamo. Io non credo nella sua sincerità, lei vuole restare qui dentro a tutti i costi e non si espone.” Più dure sono però state le parole di Lorenzo nei confronti della gieffina, che secondo lui l’avrebbe “tradito”.

Iago e Amanda difendono Mariavittoria e attaccano Lorenzo Spolverato

Mariavittoria non è rimasta in silenzio, replicando così a Lorenzo: “Se tu fossi stato davvero interessato alla nostra amicizia, saresti venuto anche più di una volta da me per parlare e chiarire. Per te l’amicizia qui dentro non esiste!” A spezzare poi una lancia a favore di Mariavittoria è stato però Iago Garcìa, accusando Lorenzo: “Ha cercato di intimidire per tutta la settimana quelli che non vanno con lui. Mariavittoria ha il diritto di esprimere la sua opinione senza aver paura, voi schiacciate le persone”. Anche Amanda ha appoggiato Mariavittoria e Iago contro Lorenzo, dicendogli: “Ti allontani dalle persone per le stesse motivazioni, perché non ti stanno bene: o stanno solo con te o contro di te!”.