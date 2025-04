La storia d’amore tra Mariavittoria e Tommaso prosegue alla grande dopo la fine del Grande Fratello, i due ex gieffini, che si sono conosciuti e innamorati proprio dentro la casa, proseguono la relazione anche lontano dalle mura del loft più spiato d’Italia. Per Mariavittoria e Tommaso è tempo di godersi la vita lontano dai riflettori, anche se nelle scorse ore i due piccioncini sono stati immortalati in quel di Firenze, una gita romantica per la coppia che si gode il rapporto e adesso anche la libertà dopo la reclusione nella Casa del Grande Fratello.

Helena Prestes annuncia la convivenza con Javier Martinez? "Stiamo sistemando tutto"/ "Siamo molto felici"

Inoltre, Mariavittoria e Tommaso si sono resi protagonisti di un annuncio riguardo al futuro professionale della ragazza, che si appresta a tornare al lavoro prossimamente: da maggio Mariavittoria ricoprirà il ruolo di dottoressa estetica e dunque potrà anche incontrare i fan che necessiteranno delle visite e appuntamenti. Intanto Mariavittoria e Tommaso si godono la relazione dopo la fine del Grande Fratello.

Jo Squillo in ospedale, operata per un intervento delicato/ Le prime parole dopo anestesia, ecco come sta

Mariavittoria e Tommaso si preparano per la convivenza

Dopo la fine del Grande Fratello, i due ex gieffini si preparano per il grande passo. Mariavittoria e Tommaso si apprestano ad andare a vivere insieme dopo la conclusione del reality di Canale Cinque, come confidato dalla dottoressa laziale che si è espressa così subito dopo l’uscita dal programma Mediaset condotto da Alfonso Signorini:

“Io sono pronta alla convivenza e casa mia a Roma è aperta per Tommaso. Ora però lui deve capire cosa vuole fare nella vita” le parole della ragazza che ha anche spronato Tommaso sul futuro, lui che fino a pochi giorni prima di entrare nella casa ha lavorato come idraulico a Siena. Intanto nelle scorse ore Mariavittoria e Tommaso si sono goduti una gita in quel di Siena e delle zone del Chianti, fino ad arrivare a Firenze.

The Couple, Al Bano rompe il silenzio: il messaggio per la figlia Jasmine Carrisi/ L'aiuto per il televoto