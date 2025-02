Mariavittoria e Tommaso tra alti e bassi al Grande Fratello: Signorini “Siete veri, reali!”

C’è una coppia nella Casa del Grande Fratello che preferisce rimanere sullo sfondo e vivere la propria storia in totale riservatezza, ma Alfonso Signorini ha deciso di analizzare questa relazione turbolenta nel corso della nuova diretta. Per il conduttore, infatti, la loro è una storia molto appassionante perché ricca di verità: “Siete veri, senza filtri, e questa è una virtù meravigliosa. – ha ammesso – Noi ci immedesimiamo nella vostra storia, in questi alti e bassi così veri, così reali.”

L’attenzione si è dunque spostata sugli alti e bassi della coppia, che nascono soprattutto da insicurezze personali di Mariavittoria. “Sono problemi che nella vita di tutti i giorni tengo a nascondere sotto al tappeto ma che in questa Casa non posso più. – ha spiegato la dottoressa in diretta – Mi dispiace perché ho accanto una persona meravigliosa che, purtroppo, si sobbarca di questi problemi, ma non deve lui farsene carico. Mi può stare di fianco, ma non deve prendere il mio peso e farlo suo.”

Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti svelano i loro progetti dopo il Grande Fratello

Tommaso Franchi ha sottolineato l’importanza di stare al fianco della donna che ama cercando, tuttavia, di non appropriarsi del suo dolore ma di aiutarla ad affrontarlo. “Mariavittoria lotta tutti i giorni contro questi problemi che ha, ed è una guerriera oltre ad essere bellissima e intelligente. – ha spiegato il concorrente – Il mio compito qui è semplice, è quello di starle accanto nei momenti belli come in quelli brutti, cercando di non farmi carico dei suoi problemi. Ma è difficile stare in disparte quando hai di fianco una persona che ami. L’unica colpa che mi do è di cercare io stesso delle soluzioni a questi problemi, ma devo solo starle accanto.” Quando Signorini ha stuzzicato la coppia sul futuro insieme, entrambi si sono detti certi che fuori durerà: “Se ci immaginiamo insieme fuori da qua? Sì, crediamo alla nostra storia.” E hanno spiegato: “Come faremo con la distanza? Io andrò a visitare la sua città e la sua vita e lei farà lo stesso, chi si innamorerà di più della vita dell’altro andrà lì”.