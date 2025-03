I litigi tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi sono ormai all’ordine del giorno al Grande Fratello. Tuttavia, quando accaduto dopo la puntata di lunedì, 3 marzo, sembra aver superato ogni limite. Cos’è successo? Durante le nomination, Mariavittoria ha nominato Chiara Cainelli, dicendo di voler rivendicare il suo amico Mattia Fumagalli. Tuttavia, Chiara l’ha spronata a dire la verità, ovvero di essersi ingelosita dopo averla vista truccare il fidanzato. Da lì, è nata un’accesa discussione non solo tra le due ragazze, ma anche tra Tommaso e Mariavittoria. Quest’ultima lo ha infatti accusato di non tutelarla abbastanza e di non prendere mai le sue difese in puntata.

Jessica Morlacchi punge Shaila e Lorenzo: "La prima che fanno fuori è Chiara"/ "Senza di loro, lei dove va?"

Dal canto suo, Tommaso ha perso totalmente le staffe, sentendosi sempre messo in discussione dalla fidanzata. Nel daytime andato in onda oggi, mercoledì 5 marzo, sono state mostrate ulteriori immagini della lite, che hanno spiazzato i telespettatori. Sebbene in diretta si fossero già viste le urla di Tommaso, nella striscia quotidiana è emersa ancora di più la disperazione del ragazzo che, in lacrime, implorava la fidanzata di smetterla di trattarlo in quel modo.

Grande Fratello, Jessica Morlacchi critica Chiara Cainelli: "Sfiora il ridicolo"/ "È cambiata troppo"

Tommaso Franchi in lacrime per Mariavittoria Minghetti: il confessionale al Grande Fratello

“Ma sei in grado di volermi bene e stare con me e ridere? Senza ogni volta avere quel broncio quando mi guardi. Smettila ca**o!”, ha urlato disperato Tommaso Franchi contro Mariavittoria Minghetti. “Sisi, piangi, piango io! Tanto non sta piangendo”, ha risposto la ragazza, mentre Jessica Morlacchi tentava di calmarli. Dopodiché, è stato mostrato un confessionale di Tommaso, in cui ha usato parole molto dure nei confronti della fidanzata, affermando addirittura che dovrebbe vergognarsi per il modo in cui lo tratta.

"Mariavittoria con il mio cappotto senza lavarsi": Jessica disgustata al Grande Fratello/ La scena virale

“Lei si deve vergognare di come mi tratta, di come mi risponde e delle parole che dice. Se una persona del genere mi dice queste cose e non riesce nemmeno a lasciarmi, a dirmi in faccia ‘ti lascio’, si deve vergognare”, ha detto il giovane toscano. La relazione tra i ‘Tommavi‘ pare essere arrivata proprio ad un bivio, tanto che persino la loro amica Jessica non crede che riescano a durare fuori dalla Casa del Grande Fratello. “Tommaso la prende troppo sul personale, se continuano a fare di ogni piccola cosa un problema, fuori dalla Casa quanto durano?”, ha detto la cantante.