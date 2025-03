Mariavittoria scopre un presunto tradimento e chiede aiuto di Signorini

Tommaso Franchi ha tradito Mariavittoria Minghetti fuori dalla casa del Grande fratello? Il dubbio nasce dopo che Mariavittoria per trascorrere il tempo infinito nella Casa, sceglie di fare le carte a se stessa. La simpatica concorrente gieffina, durante la lettura: dal mazzo, estrae una carta che indica un tradimento. Lo si evince dalle corna che Mariavittoria mima sopra la sua testa, tra una risata e l’altra. “Alfonso mandaci qualche video”, rilancia la Minghetti, che chiede sarcasticamente a Signorini di controllare la situazione con il suo Tommaso.

“Tommaso non mi manchi più!”, dice ironica Mariavittoria, evidentemente non contenta delle sue carte. La lettura prosegue in un clima di leggerezza e divertimento, ma Mariavittoria chiama ancora una volta in causa il conduttore Signorini: “Alfonso sguinzaglia i paparazzi… vai, voglio Roma invasa!”. “Le corna che spuntano, il nostro due di picche e poi il locale dei locali, confidiamo nella solidarietà di Signorini”, continua la ragazza.

Mariavittoria, la lettura delle carte al Grande Fratello conquista il web

La gag ha letteralmente divertito i fan di Mariavittoria, come si evince dai tanti commenti sarcastici apparsi sui social sotto il video menzionato. A quanto pare il modus operandi della concorrente è ben visto dal grande pubblico, che ne apprezza in primis l’ironia. Ricordiamo, al di là del gioco della lettura delle carte, che Mariavittoria Minghetti proprio durante la sua esperienza al Grande Fratello aveva raccontato di essere stata tradita in passato dal suo ex fidanzato.

“Stavamo insieme da cinque anni. A un certo punto una delle mie migliore amiche mi fa pensare. Avevo un sentore, a pelle sentivo delle cose e poi ho scoperto…”, le parole riportate dal portale Biccy.

Mariavittoria, un passato sentimentale difficile

Uno choc che ha indurito il cuore di Mariavittoria, che oggi vive con un freno il suo rapporto con Tommaso Franchi. Proprio in merito al legame con Tommaso, la concorrente aveva detto che non si sarebbe strappata i capelli se lui si fosse riavvicinato a Maica al Gran Hermano.

“Sono stata cornificata dal mio ex fidanzato con la mia migliore amica. Quindi non crollerò di certo se vedrò Tommaso che bacerà la spagnola”, aveva detto. “Una cosa del genere non mi distruggerebbe”, le sue parole. Ora però a preoccuparla è la lettura delle carte anche se il rapporto con Tommaso, nell’ultimo periodo, è diventato davvero solido e più volte la dottoressa ha sottolineato quanto sia stato grande il regalo che il Grande Fratello le ha fatto facendole incontrare il Franchi.